V Severnom Írsku sú homosexuálne sobáše už legaálne

Belfast 13. januára (TASR) - V Severnom Írsku sú od pondelka legálne manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Prvé takéto sobáše v tejto konzervatívnej britskej provincii prebehnú vo februári, informoval spravodajský server TheJournal.ie.



Zákaz homosexuálnych manželstiev bol v Severnom Írsku oficiálne zrušený už vlani v októbri. Ostatné súčasti Spojeného kráľovstva — Anglicko, Wales a Škótsko — takého zväzky zlegalizovali v roku 2014. Rok nato k tomu pristúpila i nezávislá Írska republika susediaca so Severným Írskom.



V pondelok 13. januára vstúpila v Severnom Írsku do platnosti legislatíva umožňujúca osobám rovnakého pohlavia uzatvárať plnohodnotné manželstvá.



Od tohto dňa tak môžu tamojšie homosexuálne páry oficiálne ohlasovať svoj úmysel vstúpiť do manželského zväzku. Podľa denníka The Independent tak musia urobiť 28 dní pred samotným obradom. Prvé sobáše homosexuálov sa v Severnom Írsku očakávajú v priebehu februárového týždňa, v ktorom sa pripomína sviatok sv. Valentína (14. februára).



Severoírske úrady začnú taktiež uznávať manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ktoré boli uzavreté mimo územia Severného Írska.



Zatiaľ však nebude možné, aby sa na manželské zväzky pretransformovali aj doterajšie registrované partnerstvá. Konzultácie o tejto otázke, rovnako ako o tom, aká by mala byť úloha cirkví pri uzatváraní homosexuálnych sobášov, sa spustia ešte tento rok.



O zrušení zákazu manželstiev homosexuálov a interrupcií rozhodli vlani v júli poslanci britského parlamentu v situácii dlhodobého politického patu v Severnom Írsku, kde bola tri roky nefunkčná tamojšia regionálna vláda a parlament. Predchádzajúce opakovanie o legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia v rámci severoírskeho parlamentu neuspeli.