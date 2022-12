NEBEZPEČNÁ ZIMA: Pre sneh uviazli stovky áut a zomreli traja ľudia

Autá uviazli na ceste v dôsledku hustého sneženia v utorok 20. decembra 2022 v meste Nagaoka v prefektúre Niigata na severe Japonska. Foto: TASR/AP

Japonsko 21. decembra (TASR) - Husté sneženie v severozápadnom Japonsku si od víkendu vyžiadalo najmenej troch mŕtvych, spôsobilo aj uviaznutie stoviek vozidiel na hlavných cestách, narušenie železničnej dopravy a výpadky elektriny v tisícoch domácností. V stredu to oznámili japonskí predstavitelia, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.Husté sneženie v severných pobrežných oblastiach Japonska trvá od soboty, pričom sneh sa nakopil do výšky viac než dva metre v častiach prefektúr Niigata, Jamagata a Aomori.Príslušníci bezpečnostných zložiek pomáhali čistiť hlavné cesty v prefektúre Niigata, kde v jazdných pruhoch uviazli stovky áut a nákladných vozidiel s tovarom, pričom vytvorili rady dlhé vyše 20 kilometrov.Miestni dobrovoľníci spolu s príslušníkmi bezpečnostných zložiek pomáhali rozdávať jedlo a ďalšie potrebné veci ľuďom uviaznutým v autách dlhé hodiny.Počasie sa v utorok zlepšovalo, preto boli postupne rušené aj uzávery ciest, ale podľa predpovedí meteorológov má tento región okolo víkendu postihnúť ďalšia snehová víchrica.Ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu uviedlo, že v stredu ráno bolo bez elektriny ešte stále vyše 10.000 domácností, prevažne v prefektúre Niigata, a dodávky tovaru do obchodov meškali pre zatarasené cesty.Hasičský zbor hlásil tri úmrtia a desať ďalších ranených ľudí. Muž vo veku 85 rokov zomrel po páde do jamy, keď odpratával sneh v najhoršie zasiahnutom meste Kašiwazaki v Niigate. V prefektúre Hokkaido zahynula 63-ročná žena, ktorú rozdrvili dva kamióny, medzi ktoré sa dostala, keď sa snažila dostať z napadaného snehu. V prefektúre Akita spadol na zem 73-ročný muž, keď odstraňoval sneh zo strechy, a zomrel.