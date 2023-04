V Severnom Macedónsku polícia pri potýčke zastrelila migrantku

Skopje 19. apríla (TASR) – Polícia v Severnom Macedónsku v stredu neúmyselne a smrteľne postrelila migrantku počas incidentu, keď chcela blízko hraníc s Gréckom zatknúť 26-ročného muža podozrivého z pašovania ľudí. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



K streľbe došlo v ranných hodinách pri policajnej kontrole dvoch vozidiel pri meste Gevgelija na juhu Severného Macedónska. Výstrel nastal po tom, čo sa jeden z podozrivých pokúsil príslušníkovi policajných síl vytrhnúť z ruky zbraň. Policajt následne zo zbrane vystrelil a zasiahol migrantku. Žena, ktorá bola postrelená do hrude, zomrela v neďalekej nemocnici, uviedli zdravotníci.



Polícia zadržala druhého muža podozrivého z pašovania ľudí a takisto zatkla sedem ďalších migrantov. Ich národnosť nebola bezprostredne známa.



AP pripomína, že miera migrácie pozdĺž tvz. balkánskej trasy z Turecka do Grécka a následne do Severného Macedónska a ďalej do západnej Európy sa znova zvýšila po tom, čo boli zrušené obmedzenia zavedené v súvislosti s koronavírusovou pandémiou.