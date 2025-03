v Severnom Macedónsku sa konajú pohreby obetí požiaru

Skopje 20. marca (TASR) - Šesť z 59 obetí víkendového požiaru v nočnom klube v meste Kočani v Severnom Macedónsku nemalo ani 18 rokov. Oznámila to vo štvrtok tamojšia prokuratúra, ktorá okolnosti požiaru vyšetruje, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Prokuratúra zaslala médiám dokument, v ktorom sa uvádza, že tri z obetí mali 16 a ďalšie tri 17 rokov. Ďalších 25 mŕtvych bolo vo veku od 18 do 25 rokov. Vo štvrtok sa zároveň v Kočani, ako aj hlavnom meste Skopje a ďalších piatich mestách konali pohreby obetí.



Na cintoríne v Kočani sa od rána schádzali davy ľudí, pochovávali tam 30 osôb. Zasahovali aj záchranári, keďže niekoľkým trúchliacim prišlo nevoľno. Pohrebné obrady sa konali v kaplnke na cintoríne a viedol ich najvyšší duchovný macedónskej pravoslávnej cirkvi arcibiskup Stefan. "Neexistujú dostatočné slová, ktoré by boli útechou pri strate týchto detí," povedal. "Môžeme len zabezpečiť, aby sa takéto nehody už nikdy neopakovali," dodal.



V centre mesta umiestnili úrady kondolenčnú knihu a desiatky fotografií obetí, pred ktorými nechávajú smútiaci kvety či sviečky. Kočani je pomerne malé mesto, ktoré teraz prišlo o "celú generáciu mladých ľudí", povedal 20-ročný Nikola. Tragédiu, pri ktorej zahynuli niektorí z jeho najbližších priateľov, podľa neho nesprevádzajú potoky, ale "cunami sĺz" a mesto je "mŕtve". Rovnako ako ďalší zhromaždení, aj on žiadal o vyvodenie zodpovednosti.



Požiar vypukol v noci na nedeľu v klube Pulse, kde koncertovala populárna hip-hopová skupina DNK. Koncert sa začal o polnoci a prišli naň hlavne mladí ľudia. Požiar zrejme spôsobila zábavná pyrotechnika, ktorú v interiéri zapálili návštevníci, a od nej sa chytil strop a následne strecha nočného klubu.



Zahynulo 59 prevažne mladých ľudí a ďalších takmer 200 utrpelo zranenia. Podľa ministra zdravotníctva Arbena Taravariho je v nemocniciach v Severnom Macedónsku 72 zranených z klubu v Kočani a ďalších 101 pacientov liečia v zahraničí.



Podľa doterajších zistení sa v klube tiesnilo viac ako 500 ľudí, hoci sa predalo len 250 vstupeniek. Mnohé obete boli ušliapané, keď sa po vypuknutí požiaru tlačili k východom.



Prokuratúra uviedla, že prevádzkovateľ klubu porušil početné protipožiarne predpisy; zariadenie okrem iného nedisponovalo dostatkom hasiacich prístrojov a núdzových východov. Majiteľ navyše prevádzkoval klub na základe sfalšovanej licencie.



V súvislosti s požiarom dosiaľ zadržali viac ako desať ľudí vrátane siedmich policajtov, ako oznámil minister vnútra Panče Toškovski. Vyšetrovaných je vyše 20 osôb vrátane bývalého ministra. V celej krajine začali preverovať licencie nočných klubov, pričom desiatky už pre nedodržanie predpisov zavreli.