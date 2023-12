Zadržali severomacedónskeho politika podozrivého z vraždy tínedžerky

Skopje 6. decembra (TASR) - Krajne pravicového severomacedónskeho politického lídra Ľupča Palevského, podozrivého z únosu a dvoch vrážd vrátane 14-ročného dievčaťa, zadržali na základe medzinárodného zatykača na úteku v Turecku. V utorok neskoro večer to na tlačovej konferencii potvrdil severomacedónsky minister vnútra Oliver Spasovski. TASR informuje podľa agentúry AFP a portálu denníka Nova Makedonija.



Palevského, ktorý je podľa severomacedónskej polície organizátorom i vykonávateľom únosu a vraždy 14-ročnej Vanje Gjorčevskej a 74-ročného Panča Žežovského, zadržali v meste Balikešir na severozápade Turecka, kde sa ukrýval po tom, čo precestoval Srbsko a Bulharsko. Podľa tureckej polície sa plánoval taxíkom presunúť do Istanbulu, na čo si aj najal taxikára; následne sa však vrátil do Balikeširu, kde ho zadržali.



Telá obetí, ktoré boli nezvestné viac než týždeň, objavili v nedeľu neďaleko hlavného mesta Skopje.



"Kolegovia z Turecka ma informovali, že tvorca, plánovač, hlavný koordinátor a priamy vykonávateľ (zločinov) je zatknutý na ich území," potvrdil minister Spasovski, ktorý na predchádzajúcich tlačových konferenciách označil Palevského za "netvora".



Prípad únosu a vraždy maloletej Gjorčevskej šokoval Macedónsko i región aj z dôvodu, že sa na ňom podľa všetkého podieľal aj jej otec, píše Nova Makedonija. Jeden z páchateľov "vykonal tento trestný čin s cieľom vylákať peniaze od matky dievčaťa po dohode a s vedomím člena jej rodiny", spresnila polícia.



Na únose a vražde sa podľa nej okrem otca dievčaťa a Palevského podieľali tri ďalšie osoby, ktoré zadržala a k činu sa následne priznali. Otec Aleksandar Gjorčevski obvinenia odmieta. Súd všetkým nariadil v utorok 30-dňovú väzbu.



V deň únosu tínedžerky 27. novembra otec podľa polície páchateľom oznámil presný čas jej odchodu do školy i skutočnosť, že bude z bytu vychádzať sama. Tí ju uniesli vozidlom už v tom čase zavraždeného Žežovského, ktorý mal Palevskému dlhovať sumu 500 eur.



Tínedžerku zastrelili približne tri hodiny po únose, spresnila polícia, podľa ktorej páchatelia zrejme spanikárili a chceli zahladiť stopy. Matka dievčaťa totiž jej zmiznutie okamžite nahlásila úradom po tom, čo ju škola informovala, že neprišla na prvú vyučovaciu hodinu. Polícia následne spustila rozsiahle pátranie.



Palevski je v Severnom Macedónsku lídrom radikálnej pravicovej politickej strany. Spasovski v utorok avizoval, že strana bude rozpustená a označil ju za "zločinecké hniezdo".



Palevski v minulosti vlastnil aj niekoľko médií a v posledných rokoch sa angažoval v proruských politických aktivitách. Bol niekoľkokrát trestne stíhaný, okrem iného aj za násilie v rodine.



Prípad vrážd vyvolal v krajine veľké pobúrenie. Na sociálnych sieťach sa objavili výzvy na odstúpenie ministra vnútra Spasovského i zavedenie trestu smrti.