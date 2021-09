V Severnom mori chcú vybudovať plávajúci kozmodróm pre minirakety

Berlín 7. septembra (TASR) - Plávajúci kozmodróm v Severnom mori plánujú vybudovať štyria európski výrobcovia vesmírnych rakiet - dvaja z Nemecka a po jednom z Holandska a Británie. Prvé minirakety so satelitmi by odtiaľ mali štartovať v roku 2023, informoval v pondelok nemecký magazín Stern.



Plán podporuje aj nemecká vláda, ktorá chce byť stabilným klientom kozmodrómu, uviedol spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier. Domovským prístavom tohto plávajúceho kozmodrómu má byť nemecký Bremerhaven.



Prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Siegfried Russwurm skonštatoval, že kozmodróm v Severnom mori zjednoduší štarty rakiet so satelitmi na polárnu a heliosynchrónnu obežnú dráhu.



Vo svete v súčasnosti fungujú viac než dve desiatky štartovacích rámp pre vesmírne rakety, avšak európske vesmírne spoločnosti sa musia zväčša spoliehať na kozmodrómy v kazašskom Bajkonure, Francúzskej Guyane či na zariadenia v USA, napísala agentúra DPA.