V Severodonecku pochovali už asi 400 ľudí

Kyjev 12. apríla (TASR) - Približne 400 civilistov bolo od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu pochovaných v meste Severodoneck, ktoré leží v Luhanskej oblasti na východe krajiny v blízkosti frontovej línie. Oznámil to v utorok gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. TASR správu prevzala od agentúry AFP a denníka The Guardian.



Hajdaj uviedol, že márnice v mnohých mestách Luhanskej oblasti sú už plné. Telá podľa neho nachádzajú aj v pivniciach a nie je ich kam ukladať. V čase, keď mesto nie je ostreľované, preto dobrovoľníci a pracovníci komunálnych služieb pochovávajú nájdených ľudí do hrobov na vopred určené miesta.



"V Severodonecku vyhrabávame traktormi jamy a hroby sú systematicky zaraďované do registra. Každú mŕtvu alebo zosnulú osobu pochovávame prirodzene v samostatných hroboch. Za 48 dní vojny približne 400 pochovaných," uviedol Hajdaj v príspevku na sociálnej sieti Telegram, pričom hovoril o civilistoch.



Gubernátor ďalej uviedol, že regionálna vojenská správa vytýčila nové miesta pre pochovávanie ľudí, ktoré sa nachádzajú na relatívne bezpečných miestach.



Podľa Hajdaja sú v neďalekom meste Lysyčansk ľudia pochovávaní v masových hroboch. V mestečkách a obciach v blízkosti frontovej línie vykonávajú pohreby samotní obyvatelia, ktorí mŕtvych pochovávajú aj v obytných oblastiach a na záhradách. Niektoré telá ostávajú ležať aj na ulici.