V severofrancúzskom meste Lille sa zrútili dve budovy, obete nehlásia

Paríž 12. novembra (TASR) - V centre severofrancúzskeho mesta Lille sa v sobotu ráno zrútili dve budovy. Na mieste prebiehajú vyšetrovacie a záchranné operácie. Nateraz pod ruinami neboli objavené žiadne obete, informovala agentúra AFP.



Budovy stáli neďaleko od historického hlavného námestia a na ulici, ktorú často navštevujú turisti a veľa ľudí tam chodí - najmä cez víkendy - nakupovať.



Na jednom z dvoch domov prebiehali podľa do novín La Voix du Nord rekonštrukčné práce.



Obyvatelia jednej z budov boli evakuovaní už počas noci - po tom, čo si muž vracajúci sa domov nadránom všimol praskliny v základoch domu a nahlásil to hasičom a polícii.



Primátorka mesta Lille Martine Aubryová pre francúzsku televíziu BFM povedala, že toto mužovo konanie zachránilo ľudské životy. Dodala, že ak by tento muž nešiel domov o 03.00 h a nekontaktoval príslušné zložky, zrejme by došlo aj k úmrtiam.



Agentúra AP pripomenula tragédiu z roku 2018, keď sa v juhofrancúzskom meste Marseille zrútili dve schátrané budovy, pričom zahynulo osem ľudí. V reakcii na to sa objavila ostrá kritika miestnych úradov i francúzskej vlády. Vtedajší francúzsky minister vnútra Christophe Castaner nariadil celomestský audit budov a inicioval program na zaistenie bezpečnejších podmienok bývania.