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Štvrtok 20. august 2026
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V severozápadnej Nigérii sa prevrátil čln, úrady hlásia desiatky obetí

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Jeden z miestnych obyvateľov tvrdil, že pri nehode zahynuli najmenej štyri desiatky ľudí, pričom väčšinu z nich tvorili ženy a deti.

Autor TASR
Abuja 20. augusta (TASR) - Na rieke v štáte Sokoto na severozápade Nigérie sa vo štvrtok prevrátil čln. Pri nehode prišlo o život najmenej 47 osôb, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Z dostupných informácií vyplýva, že na plavidle sa nachádzali ľudia, ktorí smerovali za prácou na farmách v okolí mesta Goronyo.

Jeden z miestnych obyvateľov tvrdil, že pri nehode zahynuli najmenej štyri desiatky ľudí, pričom väčšinu z nich tvorili ženy a deti.

Vedúci predstaviteľ Národného úradu pre vnútrozemské vodné cesty v štáte Sokoto, neskôr nehodu potvrdil a uviedol, že počet obetí je 47.
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