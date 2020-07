V severozápadnej Sýrii zaznamenali prvý prípad nákazy koronavírusom

Damask 10. júla (TASR) – Prvý prípad nákazy novým koronavírusom zaznamenali včera už aj v severozápadnej Sýrii, oznámila predstaviteľka opozície. Znovu to vyvolalo obavy z katastrofy v prípade, že sa pandémia dostane aj do táborov s vysídlenými ľuďmi v povstaleckej bašte, provincii Idlib na spomínanom severozápade.



„S ľútosťou dnes oznamujeme prvý prípad nákazy koronavírusom u zdravotníka v jednej z nemocníc" v severozápadnej provincii Idlib, uviedla opozičná predstaviteľka zdravotníctva Marám Šajchová.



Šéf úradu Svetovej zdravotníckej organizácie v tureckom meste Gaziantep, Mahmúd Dáhir, povedal, že pacientom je sýrsky lekár tridsiatnik, ktorý pracoval v nemocnici v meste Báb al-Hawá na sýrsko-tureckej hranici.



„Mal podozrenie, že sa asi nakazil COVIDom-19," a vo štvrtok mu prišiel pozitívny výsledok testu, dodal Dáhir.



„Na severozápade Sýrie neboli až do dnešného rána zaznamenané žiadne prípady nákazy," vysvetlil Dáhir. Potvrdil, že toto je prvý prípad.



Šajchová ešte informovala: „Nemocnicu zatvorili, aj jej časti pre zamestnancov."



Ľuďom, ktorí boli v kontakte s pacientom, urobili výtery a izolovali ich. Zvolané bolo tiež núdzové zasadnutie, napísala Šajchová v oznámení na Twitteri.



Humanitárne organizácie sa už niekoľko mesiacov pripravujú na nákazu koronavírusu v severozápadnej Sýrii, kde sa Ruskom podporovaná ofenzíva sýrskeho režimu proti provincii Idlib skončila krehkým prímerím.



V tomto regióne dominujú džihádisti a žijú v ňom približne tri milióny ľudí, mnohí v tesnej blízkosti vedľa seba v táboroch pre vysídlencov, teda pre Sýrčanov, ktorí boli počas deväťročnej vojny v krajine nútení ujsť zo svojich domovov.



Dáhir povedal, že zistenie prvého prípadu je znepokojujúce vzhľadom na existujúce podmienky v Idlibe.



„Musíme zintenzívniť spoluprácu so všetkými tamojšími úradmi a poskytovateľmi služieb, aby sme zaistili, že k ďalšiemu prenosu ochorenia COVID-19 už nedôjde. Inak môže nastať skutočný problém."



Sýria oficiálne zaznamenala na územiach pod kontrolou vlády 372 prípadov nákazy, vrátane 14 úmrtí.



OSN zaznamenala na Kurdmi ovládanom severovýchode Sýrie šesť prípadov nákazy, vrátane jedného úmrtia.