V sídle Bletchley Park sa skončil dvojdňový summit o bezpečnosti AI

Londýn 3. novembra (TASR) - Dvojdňový summit o bezpečnosti umelej inteligencie (AI) sa vo štvrtok skončil v Británii. V sídle Bletchley Park neďaleko Londýna sa účastníci stretnutia dohodli na novom režime testovania bezpečnosti AI. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Poprední vývojári v oblasti AI vrátane spoločností OpenAI, Google DeepMind či Microsoft súhlasili, že budú spolupracovať s vládami na testovaní najnovších modelov umelej inteligencie pred aj po ich uvedení na trh.



Pri uzatváraní dohody boli prítomní zástupcovia vlád skupiny najrozvinutejších štátov sveta (G7), Európskej únie, Austrálie, Singapuru i Južnej Kórey. Čína vo štvrtok nebola na stretnutie pozvaná, a teda sa pod dohodu o testovaní nepodpísala.



Generálny tajomník OSN António Guterres na summite vyzval na "jednotnú, udržateľnú a globálnu reakciu" na hrozby umelej inteligencie.



Podľa neho má AI z dlhodobého hľadiska negatívne dôsledky na všetky oblasti - od práce až po kultúru, a to možným prehĺbením už aj tak obrovských nerovností. Zároveň vyjadril obavy, že koncentrácia AI iba v niekoľkých krajinách a spoločnostiach "by mohla zvýšiť geopolitické napätie".



Britský premiér Rishi Sunak, ktorého krajina summitu predsedala, privítal dosiahnutie "prelomovej" dohody o testovaní. Zároveň vyjadril presvedčenie, že pomôže "nakloniť rovnováhu v prospech ľudstva".



"Zosnulý Stephen Hawking raz povedal, že umelá inteligencia bude pravdepodobne to najlepšie alebo najhoršie, čo sa ľudstvu stane. Ak sa nám podarí udržať spoluprácu, ktorú sme rozvíjali počas týchto dvoch dní, som hlboko presvedčený, že ju môžeme urobiť tou najlepšou," uviedol Sunak na záver summitu.



Britská vláda ešte v stredu otvorila summit zverejnením takzvanej Deklarácie z Bletchley, pod ktorú sa podpísalo dvadsaťosem krajín sveta vrátane USA, Číny, Británie i Európskej únie. Signatári v nej súhlasili s "potrebou medzinárodnej spolupráce" v oblasti bezpečnosti umelej inteligencie (AI) s cieľom riešiť potenciálne riziká tejto technológie.