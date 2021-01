V sídle Kongresu postrelili ženu, polícia povoláva posily

Washington 6. januára (TASR) - Počas potýčok medzi protestujúcimi a policajtmi v sídle amerického Kongresu bola postrelená jedna osoba, ktorú previezli do nemocnice, informovala agentúra AP. Demonštranti podporujúci prezidenta Donalda Trumpa predtým prenikli do budovy Kapitolu a dostali sa aj do zasadacej sály Senátu, ukazujú zábery televízií C-Span a NBC.



Postrelenou je podľa správy televízie CNN žena, ktorú strela zasiahla do hrudníka a ktorej poskytovali zdravotníci prvú pomoc.



Biely dom oznámil, že k budove Kapitolu už vyslali príslušníkov Národnej gardy a federálnej polície, aby pomohli ukončiť protesty. Po žiadostiach Polície Kapitolu o posily oznámila vyslanie 200 štátnych policajtov a gardistov aj vláda štátu Virgínia.



Trump svojich prívržencov "okupujúcich" Kapitol najskôr vyzval, aby "zachovali pokoj". Čelí však rastúcemu tlaku aj svojich republikánskych spojencov, aby zasiahol dôraznejšie. Zatiaľ ešte na Twitteri apeloval, aby sa ľudia zdržali násilia. "Pamätajte, my sme strana práva a poriadku - rešpektujte právo a našich skvelých mužov a ženy v modrom," dodal bez toho, aby stúpencov vyzval na rozchod.



Protestujúci obklopili budovu Kongresu, strhli barikády pred hlavným vchodom a vnikli aj dovnútra po tom, ako sa jeho obe komory zišli na zasadnutí s cieľom potvrdiť víťazstvo Trumpovho súpera Joea Bidena v novembrových prezidentských voľbách.



V chaotickej situácii zasadnutie prerušili a kongresmanov i novinárov evakuovali. Chodbami sa ozývalo volanie "Chceme Trumpa!".



Policajti použili slzotvorný plyn, keď sa usilovali zatlačiť davy demonštrantov, ktorí - na výzvy Trumpa - prišli protestovať proti tomu, čo už viac ako dve storočia bolo pokojné, formálne zasadnutie Kongresu na potvrdenie výsledkov volieb, píše agentúra AFP.



"Prezident Spojených štátov podnecuje štátny prevrat. Nenecháme sa zastrašiť. Nenecháme sa odradiť," tvítovala demokratická kongresmanka Karen Bassová.



O "štátnom prevrate" sa zmienili aj ďalší členovia Kongresu. Niektorí hovorili o správach o rúrkovej bombe i tom, že počuli výstrely.



"Prezident podnecuje domáci terorizmus," vyhlásil kongresman Mark Pocan.