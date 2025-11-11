< sekcia Zahraničie
V sídle Riaditeľstva ciest a diaľnic v Prahe zasahuje polícia
ŘSD je štátna príspevková organizácia, ktorá spravuje, udržiava a rozvíja diaľnice a cesty 1. triedy v Česku.
Autor TASR
Praha 11. novembra (TASR) - V sídle českého Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) v Prahe zasahuje od utorkového rána polícia. Potvrdil to hovorca ŘSD Jan Rýdl. Zatiaľ nie je jasné, čoho sa zásah týka. Uviedla to stanica ČT, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
ŘSD podľa Rýdla s políciou spolupracuje a poskytuje jej konkrétnu dokumentáciu. Bližšie informácie chce uviesť po konzultácii s políciou v priebehu dopoludnia.
Podľa informácií servera Odkryto.cz zasahujú kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) okrem Prahy aj v Pardubickom kraji, pričom dôvodom sú podľa neho verejné zákazky.
„Môžem len uviesť, že náš útvar ... vykonáva úkony trestného konania. Dozor vykonáva Okresné štátne zastupiteľstvo v Pardubiciach. Viac informácií zatiaľ nebudeme poskytovať,“ citoval server hovorcu NCOZ Jaroslava Ibeheja.
