V sídle talianskeho Senátu sprístupnili vzácnu bibliu z 15. storočia
Autor TASR
Rím 14. novembra (TASR) - V piatok v sídle talianskeho Senátu v Ríme sprístupnili pre verejnosť ručne písanú a zdobenú Bibliu Borza d’Este z 15. storočia. Jedno z najväčších majstrovských diel talianskeho renesančného umenia vystavujú v rámci Jubilejného roka 2025, píše TASR podľa agentúry ANSA a webu Euronews.
Na výstave so vstupom zadarmo je biblia v sklenenej vitríne s regulovanou vlhkosťou, ale návštevníci si ju môžu digitálne prezerať prostredníctvom dotykových obrazoviek s ultra vysokým rozlíšením. Vzácny dvojzväzkový rukopis sa na verejnosti objavuje len zriedka.
Domovským miestom biblie je galéria Estense v Modene. Jej riaditeľka Alessandra Necci ju opisuje ako „Monu Lisu iluminovaných rukopisov“ kvôli vynikajúcemu umeleckému spracovaniu a náboženskej inšpirácii.
Bibliu na objednávku vojvodu Borso D'Este vytvoril v rokoch 1455 až 1461 kaligraf Pietro Paolo Marone a ilustrátori Taddeo Crivelli a Franco dei Russi ako jednu z najdrahších kníh svojej doby. V roku 1923 ju od parížskeho zberateľa starožitností kúpil za 3,3 milióna francúzskych frankov priemyselník Giovanni Treccani a daroval talianskemu štátu.
Výstava je súčasťou aktivít talianskeho Senátu k Svätému roka 2025 a potrvá do 16. januára. Súčasný Jubilejný rok bude formálne ukončený v Ríme v rámci slávnosti Zjavenia Pána 6. januára 2026. Koná sa každé štvrťstoročie a do Ríma priťahuje desiatky miliónov pútnikov.
