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V sieni Sotheby's v New Yorku vystavujú dinosaura Gusa
Gus žil v období maastrichtu, pred približne 72 až 66 miliónmi rokov.
Autor TASR
New York 2. júla (TASR) - V aukčnej sieni Sotheby's v New Yorku je od stredy vystavená jedna z najúplnejších kostier dinosaura Tyrannosaurus rex na svete, prezývaná aj Gus. Jej vystavenie súvisí s dražbou, ktorá sa uskutoční 14. júla, informovala agentúra AFP.
Hodnota fosílie sa odhaduje na 20 až 30 miliónov dolárov, čo je najvyšší odhad ceny, aký bol kedy stanovený pre kostru dinosaura.
Gus žil v období maastrichtu, pred približne 72 až 66 miliónmi rokov. Táto doba sa vyznačovala teplým podnebím, vysokou hladinou morí a rozsiahlymi pobrežnými nížinami pravidelne zaplavovanými vodou.
Kostra meria 11,6 metra, čím patrí medzi najväčšie doteraz objavené exempláre druhu Tyrannosaurus rex. Obsahuje 183 skamenených kostí a je zachovaná približne na 63 percent.
Objavili ju v roku 2021 na ranči v americkom štáte Južná Dakota.
Hodnota fosílie sa odhaduje na 20 až 30 miliónov dolárov, čo je najvyšší odhad ceny, aký bol kedy stanovený pre kostru dinosaura.
Gus žil v období maastrichtu, pred približne 72 až 66 miliónmi rokov. Táto doba sa vyznačovala teplým podnebím, vysokou hladinou morí a rozsiahlymi pobrežnými nížinami pravidelne zaplavovanými vodou.
Kostra meria 11,6 metra, čím patrí medzi najväčšie doteraz objavené exempláre druhu Tyrannosaurus rex. Obsahuje 183 skamenených kostí a je zachovaná približne na 63 percent.
Objavili ju v roku 2021 na ranči v americkom štáte Južná Dakota.