V Sierra Leone sa pri nešťastí na štadióne zranilo mnoho detí

Freetown 2. februára (TASR) - Mnoho detí sa vo štvrtok zranilo pri prelomení zábradlia na štadióne na juhu afrického štátu Sierra Leone. Informovali o tom úrady západoafrickej krajiny, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Hovorca ministerstva pre informácie vyhlásil, že úmrtia neboli hlásené. Ošetrovateľka vo vládnej nemocnici v meste Bo pre agentúru AFP povedala, že zranených bolo najmenej desať ľudí, väčšinou školákov v rovnošatách.



Na sociálnych sieťach sa šírili videá zachytávajúce davy ľudí, ako sa náhlia von zo štadióna a mnohí nesú zranených. Počet obetí zatiaľ nie je známy.



"V srdci som so všetkými deťmi a rodinami detí, ktoré pri tomto nešťastnom incidente na štadióne v Bo dnes utrpeli zranenia," napísal na Twitteri prezident krajiny Julius Maada Bio. "Naše zdravotnícke tímy horlivo pracujú, aby poskytli ošetrenie raneným," dodal.



Podľa tlačového oddelenia vlády sa "nehoda so školákmi stala, keď sa krátka časť kovového ochranného zábradlia na jednej z úrovní štadióna rozpadla". Oddelenie neuviedlo počet zranených. Ranené deti odviezli do nemocnice v meste na "bezplatné lekárske ošetrenie" a sprevádzal ich minister zdravotníctva Austin Demby.



Nešťastie sa stalo na podujatí, kde prezident a prvá dáma odovzdávali bezplatné vložky. Záležitosti žien sa dostali do popredia agendy v kampani pred prezidentskými, parlamentnými a komunálnymi voľbami, ktoré sa majú v Sierra Leone konať v júni.



Prezident minulý mesiac podpísal zákon o rodových kvótach, ktorý vyžaduje, aby verejné a súkromné subjekty vyčlenili ženám 30 percent pracovných miest.



Ďalší zákon z minulého leta umožňuje ženám dediť a vlastniť pôdu vo vidieckych oblastiach, kde im v tom bránilo zvykové právo.