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V Siófoku zasadal poslanecký klub vládnucej strany Tisza
Predseda vlády priblížil legislatívne plány na nadchádzajúce obdobie.
Autor TASR
Budapešť 20. novembra (TASR) – Maďarsko podľa Európskej komisie (EK) s jednou výnimkou splnilo všetky míľniky plánu obnovy v hodnote desiatich miliárd eur. V decembri by sa tak mohlo rozhodnúť o vyplatení zostávajúcich približne 9,1 miliardy eur. Podľa servera portfolio.hu to povedal maďarský premiér Péter Magyar v závere dvojdňového výjazdového zasadnutia poslaneckého klubu vládnej strany Tisza v Siófoku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Predseda vlády priblížil legislatívne plány na nadchádzajúce obdobie. Ešte v tomto roku chce kabinet sprísniť pravidlá výstavby na brehu jazera Balaton a ochranu trstinových porastov, pričom na budúci rok spustí v reakcii na tohtoročné mimoriadne sucho celoštátny vodozádržný program.
Klub strany Tisza podľa Magyara za jeden týždeň predložil 20 návrhov zákonov a v najbližších týždňoch sa na program dostanú aj nové platové tabuľky pre zdravotníckych pracovníkov, zvýšenie platov v silových zložkách, reforma sociálneho zákona, program stavebného sporenia Wekerle+ či balík zákonov na ochranu žien.
Magyar sa vyjadril aj k aktuálnym vyšetrovaniam a označil za tragikomické tvrdenie opozičnej strany Fidesz, že miliardy forintov objavené Národným úradom pre vrátenie majetku (NVVH) nesúvisia s exministrom Miklósom Sesztákom. Ústredná vyšetrovacia hlavná prokuratúra (KNYF) vylúčila na samostatné konanie vyšetrovanie nezákonného zadržiavania osôb spájaného s bývalým generálnym riaditeľom Protiteroristického centra (TEK) Jánosom Hajduom zo zvyšku kauzy ukrajinského zlatého konvoja.
Kým v kauze Sesztáka zaistili vyšetrovatelia minulý týždeň vyše šesť miliárd forintov ukrytých v lesoch a nehnuteľnostiach, druhá kauza sa týka marcového zásahu komanda TEK proti dvom obrneným vozidlám ukrajinskej banky Oščadbank prevážajúcim hotovosť a zlato v hodnote vyše 80 miliónov dolárov a následného nezákonného zadržiavania siedmich členov ich posádky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Predseda vlády priblížil legislatívne plány na nadchádzajúce obdobie. Ešte v tomto roku chce kabinet sprísniť pravidlá výstavby na brehu jazera Balaton a ochranu trstinových porastov, pričom na budúci rok spustí v reakcii na tohtoročné mimoriadne sucho celoštátny vodozádržný program.
Klub strany Tisza podľa Magyara za jeden týždeň predložil 20 návrhov zákonov a v najbližších týždňoch sa na program dostanú aj nové platové tabuľky pre zdravotníckych pracovníkov, zvýšenie platov v silových zložkách, reforma sociálneho zákona, program stavebného sporenia Wekerle+ či balík zákonov na ochranu žien.
Magyar sa vyjadril aj k aktuálnym vyšetrovaniam a označil za tragikomické tvrdenie opozičnej strany Fidesz, že miliardy forintov objavené Národným úradom pre vrátenie majetku (NVVH) nesúvisia s exministrom Miklósom Sesztákom. Ústredná vyšetrovacia hlavná prokuratúra (KNYF) vylúčila na samostatné konanie vyšetrovanie nezákonného zadržiavania osôb spájaného s bývalým generálnym riaditeľom Protiteroristického centra (TEK) Jánosom Hajduom zo zvyšku kauzy ukrajinského zlatého konvoja.
Kým v kauze Sesztáka zaistili vyšetrovatelia minulý týždeň vyše šesť miliárd forintov ukrytých v lesoch a nehnuteľnostiach, druhá kauza sa týka marcového zásahu komanda TEK proti dvom obrneným vozidlám ukrajinskej banky Oščadbank prevážajúcim hotovosť a zlato v hodnote vyše 80 miliónov dolárov a následného nezákonného zadržiavania siedmich členov ich posádky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)