< sekcia Zahraničie
V Sixtínskej kaplnke sa začalo veľké čistenie Michelangelovho diela
Pred umeleckým dielom, ktoré má 180 metrov štvorcových, sa týčia lešenia.
Autor TASR
Rím 3. februára (TASR) - Tri desaťročia po poslednom reštaurovaní sa začalo dôkladné čistenie Michelangelovho diela „Posledný súd“, spektakulárnej fresky talianskeho majstra v Sixtínskej kaplnke, oznámiil v pondelok Vatikán. TASR informáciu prevzala z tlačovej agentúry AFP.
Pred umeleckým dielom, ktoré má 180 metrov štvorcových, sa týčia lešenia. Projekt obnovy by mal trvať tri mesiace. Odborníci už roky po nociach čistia a konzervujú časti kaplnky, ale „Posledný súd“ si vyžaduje intenzívnejšiu prácu, tvrdí Vatikán.
Hlavný reštaurátor Paolo Violini uviedol, že freska je pokrytá „rozsiahlym bielkastým oparom“. Je to „spôsobené usadzovaním sa mikročastíc cudzích látok prenášaných vzdušnými prúdmi, ktoré časom oslabili svetlo-tmavé kontrasty a zjednotili pôvodné farby“, spresnil Violini vo vyhlásení Vatikánu.
Čistenie „umožní odstránenie týchto usadenín a tým aj obnovenie farebnej a svetelnej kvality, ktorú zamýšľal Michelangelo, čím sa úplne zotaví formálna a expresívna komplexnosť diela“, uvádza sa ďalej v oznámení Svätej stolice.
Sixtínska kaplnka z 15. storočia, súčasť Apoštolského paláca, zostane otvorená pre verejnosť počas celého procesu renovácie. Sixtínska kaplnka je nielen miestom pobožnosti a turistiky, ale aj centrálnym miestom konkláve, tajného zhromaždenia katolíckych kardinálov, ktorí volia nového pápeža.
Michelangelo namaľoval „Posledný súd“ v rokoch 1536 - 1541. Freska sa sústreďuje okolo postavy Krista. Celkovo sa na nej nachádza viac ako 300 postáv. Renesančný majster začal pracovať na diele 25 rokov po tom, ako dokončil stropnú výzdobu kaplnky.
Pred umeleckým dielom, ktoré má 180 metrov štvorcových, sa týčia lešenia. Projekt obnovy by mal trvať tri mesiace. Odborníci už roky po nociach čistia a konzervujú časti kaplnky, ale „Posledný súd“ si vyžaduje intenzívnejšiu prácu, tvrdí Vatikán.
Hlavný reštaurátor Paolo Violini uviedol, že freska je pokrytá „rozsiahlym bielkastým oparom“. Je to „spôsobené usadzovaním sa mikročastíc cudzích látok prenášaných vzdušnými prúdmi, ktoré časom oslabili svetlo-tmavé kontrasty a zjednotili pôvodné farby“, spresnil Violini vo vyhlásení Vatikánu.
Čistenie „umožní odstránenie týchto usadenín a tým aj obnovenie farebnej a svetelnej kvality, ktorú zamýšľal Michelangelo, čím sa úplne zotaví formálna a expresívna komplexnosť diela“, uvádza sa ďalej v oznámení Svätej stolice.
Sixtínska kaplnka z 15. storočia, súčasť Apoštolského paláca, zostane otvorená pre verejnosť počas celého procesu renovácie. Sixtínska kaplnka je nielen miestom pobožnosti a turistiky, ale aj centrálnym miestom konkláve, tajného zhromaždenia katolíckych kardinálov, ktorí volia nového pápeža.
Michelangelo namaľoval „Posledný súd“ v rokoch 1536 - 1541. Freska sa sústreďuje okolo postavy Krista. Celkovo sa na nej nachádza viac ako 300 postáv. Renesančný majster začal pracovať na diele 25 rokov po tom, ako dokončil stropnú výzdobu kaplnky.