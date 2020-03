V Škandinávii v súvislosti s koronavírusom zatiaľ nie sú žiadne úmrtia

Štokholm 11. marca (TASR) - Severské krajiny nezaznamenali žiadne úmrtie spôsobené novým koronavírusom. Ten spôsobil v Škandinávii zatiaľ len "nudu na umretie", ako v stredu napísala agentúra AFP.



Napríklad Švéd Viktor Andersson - keďže aj jemu testami zistili koronavírus, je v karanténe v dome svojich rodičov a čas zabíja sledovaním filmov. Tak ako ostatní obyvatelia severských krajín, približuje francúzska tlačová agentúra.



Ani škandinávskym štátom s približne 1000 zaznamenanými prípadmi nákazy sa nevyhla epidémia, ktorá spôsobila vo svete uzavretie celých veľkomiest a krajín. Zvýšila aj obavy z ekonomickej recesie a vyvolala na finančných trhoch nervozitu.



Do stredy rána si infekčné ochorenie vyžiadalo vyše 4250 ľudských životov z vyše 117.000 prípadov zistených vo svete, pričom najhoršie sú postihnuté Čína, Taliansko, Južná Kórea, Irán a Francúzsko.



Avšak v severských krajinách - Dánsku, Fínsku, na Islande, v Nórsku a vo Švédsku - zatiaľ nehlásili žiadne úmrtie, hoci tento vírus je označovaný za smrteľnejší než sezónna chrípka, ktorá si v regióne každý rok vyžiada stovky obetí.



Veľká väčšina ľudí od Reykjavíku až po Helsinki, nakazených koronavírusom tak ako spomínaný Švéd Viktor, je zdravá ako repa a iba čakajú doma, kým už nebudú nákazliví a budú sa môcť vrátiť k bežnému životu.



"Nemám opúšťať dom, okrem prechádzok v blízkom okolí, kde sa však nemám približovať k ľuďom," vysvetlil 22-ročný Viktor pre agentúru AFP.



Viktor je hokejový hráč tretej ligy a zdržiava sa v dome svojich rodičov v meste Karlstad na západe Švédska - a to dovtedy, kým nebude mať dva po sebe nasledujúce testy negatívne. Mladík si myslí, že vírusom sa infikoval na letisku koncom februára počas výletu s kamarátmi do holandského Amsterdamu.



"Veľa času trávim pozeraním filmov. Myslím si, že som už videl každý jeden film o Jamesovi Bondovi. Veľa hrám karty s rodičmi. Jednoducho si človek musí nájsť niečo, čím sa zamestná," dodal.



Zo 76 prípadov nákazy zistených na Islande si žiaden nevyžiadal hospitalizáciu. V Nórsku prijali do nemocnice iba hŕstku z 277 prípadov tejto infekcie.



Sčasti je to vďaka viacerým sociologickým a demografickým faktorom, tvrdia odborníci.



Severské obyvateľstvo "je vo všeobecnosti zdravé a zaočkované proti chorobám, je tam verejné zdravotníctvo prístupné každému, nie veľa fajčiarov ani veľké priemyselné znečistenie ovzdušia", vysvetlil profesor lekárskej mikrobiológie na Univerzite v Tromsö v severnom Nórsku Öystein Olsvik.



"Škandinávska populácia je všeobecne menej náchylná na tento druh ochorenia, ktoré sa môže vyvinúť v husto zaľudnených oblastiach Číny," dodal profesor.



Epidémia je zároveň v tomto regióne v prvých štádiách, zatiaľ postihla iba špecifickú kategóriu obyvateľov.



Väčšina Škandinávcov, ktorí mali pozitívne testy, je pomerne zdravá a mladá - ich priemerný vek v Nórsku je 44 rokov. A nakazili sa počas nedávnych lyžovačiek v Taliansku a Rakúsku alebo mali úzky kontakt s tamojšími infikovanými ľuďmi.



Navyše, starší ľudia v Škandinávii sú vo všeobecnosti v dobrom zdravotnom stave. Zúčastňujú sa na lyžiarskych pretekoch alebo bicyklujú z Osla do Trondheimu, poznamenal profesor Olsvik.