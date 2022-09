V školách v Rusku odučili prvé hodiny výchovy k vlastenectvu

Moskva 5. septembra (TASR) - V ruských školách odučili v pondelok prvé hodiny výchovy k "vlastenectvu", ktoré sa stali súčasťou učebných osnov od začiatku školského roku 2022/23. V pondelok o tom informovala ruská sekcia britskej stanice BBC.



Metodické pokyny k prvej hodine zo série tém s názvom "Rozhovory o dôležitom" sú zverejnené na webe ruského ministerstva školstva. Manuály na ďalšie hodiny však zo stránok ministerstva medzičasom "zmizli".



Podľa pôvodného plánu mala byť ďalšia hodina - 12. septembra - venovaná prebiehajúcej vojne na Ukrajine.



Školáci sa na nej mali dozvedieť, že táto tzv. špeciálna vojenská operácia je údajne "prejavom skutočného vlastenectva" a je zameraná "na ochranu obyvateľstva Donbasu, vystaveného šikanovaniu a útlaku zo strany kyjevského režimu".



V metodických pokynoch, ktoré boli pôvodne zverejnené na webe ministerstva, sa podľa BBC uvádzalo, že školáci by mali pochopiť, že obyvatelia samozvaných proruských republík vyhlásených na častiach územia Donbasu sú "Rusi, preto je dôležitý ich návrat do Ruska", a že ruskí vojaci bojujúci na Ukrajine sú "hrdinovia".



BBC dodala, že počas tohto školského roka má byť odučených 34 hodín venovaných špeciálne výchove k vlastenectvu. Oficiálne sú tieto - často nulté - hodiny pre deti dobrovoľné, no rodičia ani učitelia nemôžu bez následkov odmietnuť účasť na nich. Pred začiatkom takýchto hodín má prebiehať v školách aj slávnostné vztyčovanie ruskej vlajky za zvukov ruskej hymny.



Podľa BBC bolo zo štátneho rozpočtu na tento projekt, materiály a vybavenie k nemu vyčlenených najmenej 24,5 milióna rubľov.



V niektorých regiónoch sú tieto hodiny označované za mimoškolské aktivity a na základe toho učitelia za ich odučenie nedostanú žiadnu finančnú odmenu. Mnohé združenia rodičov na weboch radia, ako postupovať, ak nechcú, aby ich dieťa muselo chodiť na takéto vyučovacie hodiny.



Vpád ruských vojsk na Ukrajinu viedol k ďalšiemu obmedzeniu slobody slova v Rusku a kritika ruskej vojenskej operácie na Ukrajine sa stala v podstate zakázanou. Trestá sa aj označovanie ruskej invázie za vojnu - doplatilo na to už viacero opozičných politikov, novinárov, aktivistov, umelcov i radových občanov, napríklad aj politik Iľja Jašin, či rocker Jurij Ševčuk.