V škole strieľala šiestačka, zranila troch ľudí

Študenti kráčajú okolo policajnej pásky po streľbe na strednej škole Rigby Middle School v meste Rigby, v americkom štáte Idaho 6. mája 2021. Foto: TASR/AP

Washington 7. mája (AFP) - Traja ľudia utrpeli zranenia pri štvrtkovej streľbe v škole v meste Rigby v americkom štáte Idaho. Strieľala len 11- až 12-ročná žiačka šiesteho ročníka základnej školy, informuje televízia BBC a agentúra AFP.Zranení sú dvaja žiaci a jeden zamestnanec školy, avšak nie sú v ohrození života. Dievča si do školy prinieslo zbraň v školskej taške. Jednému z učiteľov sa žiačku napokon podarilo odzbrojiť, v súčasnosti je vo väzbe. Motív jej konania zatiaľ nie je známy.Vo štvrtok sa v USA odohralo viacero podobných incidentov. V Južnej Karolíne uniesol 23-ročný muž školský autobus s deťmi. Nakoniec sa rozhodol deti pustiť a skončil v rukách polície. V priebehu stredy a štvrtka polícia v USA zatkla niekoľko študentov, ktorí si do školy priniesli zbrane.uviedli profesori kriminalistiky James Densley a Jillian Petersonová. Žiaci sú podľa nich v dôsledku pandémie deprimovanejší a zvyšuje sa tak riziko, že svoje problémy sa rozhodnú riešiť násilím.Denník The Washington Post odhaduje, že od masakry na škole Columbine v Colorade v roku 1999, kde zahynulo 13 ľudí, bolo násiliu na amerických školách s použitím strelných zbraní vystavených takmer štvrť milióna študentov.