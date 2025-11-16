Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

V Skopje sa konal ďalší protest za obete marcového požiaru

.
Na snímke protest. Foto: TASR/AP

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar spôsobila zábavná pyrotechnika.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Skopje 16. novembra (TASR) - V hlavnom meste Severného Macedónska Skopje sa v sobotu zišli tisíce ľudí, ktorí žiadali spravodlivosť pre obete marcového požiaru v nočnom klube. Pri požiari, ktorý vypukol počas hiphopového koncertu v meste Kočani vtedy zahynulo až 63 ľudí. Na proteste sa zúčastnili aj príbuzní obetí oblečení v čiernom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Prokuratúra obžalovala v súvislosti s prípadom 37 ľudí. Prvé pojednávanie je naplánované na 19. novembra.

Jeden z najničivejších požiarov v nočnom klube v Európe za ostatné roky vypukol v noci na nedeľu 16. marca počas koncertu hip-hopovej skupiny DNK v podniku Pulse v Kočani na východe Severného Macedónska. Bezprostredne po tragédii hlásili 59 obetí a ďalších takmer 200 zranených, z ktorých desiatky previezli do nemocníc v zahraničí, keďže miestne zariadenia ich nápor nezvládali. Zraneniam neskôr podľahli ďalšie štyri osoby vrátane manažéra klubu Pulse.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar spôsobila zábavná pyrotechnika. Od nej sa chytil strop z horľavého materiálu a následne strecha preplneného nočného klubu. Na mieste vznikla aj tlačenica, ktorá prispela k vysokému počtu takmer výlučne mladých obetí.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka