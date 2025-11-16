< sekcia Zahraničie
V Skopje sa konal ďalší protest za obete marcového požiaru
Autor TASR
Skopje 16. novembra (TASR) - V hlavnom meste Severného Macedónska Skopje sa v sobotu zišli tisíce ľudí, ktorí žiadali spravodlivosť pre obete marcového požiaru v nočnom klube. Pri požiari, ktorý vypukol počas hiphopového koncertu v meste Kočani vtedy zahynulo až 63 ľudí. Na proteste sa zúčastnili aj príbuzní obetí oblečení v čiernom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
