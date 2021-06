V škótskej hrobke objavili praveké rytiny jeleňov z obdobia neolitu

Londýn 1. júna (TASR) - Amatérsky archeológ v Škótsku objavil v jednom z najslávnejších tamojších archeologických nálezísk do kameňa vyryté vyobrazenia dospelých jeleňov lesných. Podľa vedcov ide o najstaršie rytiny svojho druhu v Británii.



Ako píše britský denník The Guardian, tieto rytiny zobrazujúce dvoch samcov s dospelým parožím a viacero pravdepodobne mladších jedincov, boli objavené úplnou náhodou v oblasti Kilmartin Glen v grófstve Argyll, ktorá je známa svojou vysokou koncentráciou pravekých stavieb.



Podľa archeológov tieto obrazy niekto vyryl pred 4000-5000 rokmi, teda v období neolitu alebo začiatkom doby bronzovej. V rámci Británie ide o prvé obrazy svojho typu, ktoré boli objavené vedľa prstencovitých rytín typických pre oblasť Kilmartin Glen.



Jelene našiel amatérsky archeológ Hamish Fenton z grófstva Oxfordshire, keď raz večer skúmal mohylu Dunchraigaig z doby bronzovej.



Fenton sa rozhodol nazrieť do vedľajšej kamennej hrobky, kde našiel toto dielo pravekého umenia. Mohylu následne uzavreli pre verejnosť a obrazy, ako aj hrobku, v ktorej sa nachádzajú, dôkladne skúmajú, informovala štátna organizácia Historické prostredie Škótska (HES), ktorá oblasť prevádzkuje. Bádatelia z projektu HES pre umenie doby kamennej už vyhotovili 3D snímky a digitálne modely rytín, čo im umožní ich lepšie vidieť a študovať.



Hlavná výskumníčka tohto projektu Tertia Barnettová uviedla, že ide o prvé praveké rytiny zobrazujúce zvieratá, nájdené v Škótsku. Ich realistický štýl zároveň popiera doterajšiu domnienku, že britské kamenné umenie z tejto doby bolo najmä geometrické.



"V Británii síce je niekoľko pravekých rytín jeleňov, avšak všetky ostatné vytvorené v staršej dobe bronzovej sú veľmi schematické. Je pozoruhodné, že tieto rytiny v mohyle Dunchraigaig sú natoľko anatomicky detailné, že niet pochýb o tom, o aký druh zvieraťa ide," priblížila.