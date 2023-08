V Škótsku evakuovali okolo 80 ľudí, v dome sa našiel nebezpečný tovar

Glasgow 8. augusta (TASR) - Približne 80 ľudí evakuovali v pondelok podvečer z domu v škótskom Glasgowe po tom, ako sa v jednom z bytov našiel možný nebezpečný materiál. Policajtom, ktorí na mieste zasahovali, museli poskytnúť ošetrenie. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Polícia prišla do bytu na ulici Altyre na predmestí s názvom Shettleston v pondelok po 17.00 h miestneho času a zostala tam aj v utorok do skorých ranných hodín.



Siedmim policajtom a pracovníkovi forenzného útvaru škótskej polície prišlo pri zásahu nevoľno a priamo na mieste im poskytli zdravotnú starostlivosť. Privolaný bol aj tím na zneškodňovanie bômb a polícia uzavrela niekoľko ulíc. Obyvateľom, ktorí boli z bytov preventívne evakuovaní, povolili vrátiť sa domov v utorok ráno.



Dotknuté ulice - Alytre Street, Dalness Street, Ard Street a Trainard Avenue - polícia znovu otvorila. Neprístupné boli celú noc.



"Naše vyšetrovanie prípadu prebieha a v oblasti bude neustále prítomná polícia. Úzko spolupracujeme s našimi partnermi," uviedol šéf polície Alan Waddell.



"Rád by som sa poďakoval obyvateľom a motoristom za trpezlivosť, kým sme riešili tento incident. Širšej verejnosti žiadne nebezpečenstvo nehrozí," dodal Waddell.