V Škótsku sa uskutočnila pátračská akcia po lochnesskej príšere

Loch Ness 27. augusta (TASR) - Stovky dobrovoľníkov sa v nedeľu zapojili do dvojdňového pátrania po legendárnej škótskej lochnesskej príšere. Podľa organizátorov ide pritom o najväčšiu pátraciu akciu po nepolapiteľnej "Nessie" za uplynulých 50 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Lochnesské centrum sa spojilo s dobrovoľníckym pátračským tímom Loch Ness Exploration, aby zorganizovalo víkendovú udalosť. Podľa organizátorov je pritom pri pátraní použité aj vybavenie, ktoré doposiaľ nebolo vyskúšané pri prehľadávaní jazera. Ide napríklad o termálne drony.



Pátrania sa zúčastnili dobrovoľníci z celého sveta, pričom niektorým boli pridelené posty pozdĺž celého 37 kilometrov dlhého jazera, odkiaľ mali striehnuť na akékoľvek náznaky o prítomnosti Nessie. Ďalší sa zase vydali na jazero v člnoch.



Pri pátraní bol použitý i hydrofón na detegovanie zvukov pod vodou. "Niečo sme počuli... Boli sme nadšení a utekali sme sa uistiť, že bolo zapnuté nahrávanie," uviedol líder pátracej akcie Alan McKenna.



Nadšenci pátrania po lochneskej príšere, ktorí sa nemohli na akcii v Škótsku zúčastniť, boli pozvaní, aby ju sledovali prostredníctvom live streamu. Zároveň boli vyzvaní, aby počas prenosu taktiež striehli na akékoľvek náznaky prítomnosti bájnej príšery.



Prvá písomná zmienka o lochnesskej príšere je spájaná s írskym mníchom svätým Kolumbom, ktorý údajne v 6. storočí vykázal do hlbín rieky Ness "vodnú príšeru".



Najznámejšia fotografia Nessie pochádza z roku 1934 a je na nej zachytené, ako spod vody jazera vytŕča hlava a dlhý krk neznámeho tvora. O 60 rokov neskôr sa však zistilo, že fotografia nebola pravá a že išlo o model vodnej príšery, ktorý bol umiestnený na hračkárskej ponorke, píše Reuters.



Jazero Loch Ness je so svojou dĺžkou 37 kilometrov a hĺbkou dosahujúcou 240 metrov z hľadiska objemu najväčším sladkovodným jazerom v Británii.



Podľa Lochnesského centra so sídlom v škótskom Drumnadrochite bolo oficiálne nahlásených doposiaľ vyše 1100 pozorovaní Nessie. Príšera a s ňou spojené jazero sú pritom turistickou atrakciou, ktorá škótskej ekonomike prináša každoročne milióny libier, uvádza agentúra AFP.