V Škótsku zákonodarcovia podporili zákon o asistovanej smrti

Londýn 14. mája (TASR) - Poslanci škótskeho parlamentu v utorok posunuli do ďalšieho čítania návrh zákona, ktorý by v Škótsku legalizoval asistovanú smrť, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Návrh zákona má nevyliečiteľne chorým ľuďom umožniť požiadať o lekársku pomoc pri ukončení svojho života. Konečné hlasovanie o návrhu zákona sa očakáva koncom tohto roka.



Za návrh - po piatich hodinách emotívnej debaty - hlasovalo 70 členov škótskeho parlamentu, proti ich bolo 56 a jeden poslanec sa hlasovania zdržal.



„Toto je pre Škótsko prelomový moment,“ povedal autor návrhu zákona, liberálny demokrat Liam McArthur. Podľa jeho návrhu by sa asistovaná smrť bola možná v prípade nevyliečiteľne chorých pacientov po tom, čo ich dvaja lekári uznajú za duševne spôsobilých na takéto rozhodnutie. V ďalších čítaniach budú môcť zákonodarcovia navrhnúť zmeny a doplnenia k pôvodnému textu.



Škótsky parlament sa legalizáciou eutanázie zaoberal aj v rokoch 2010 a 2015, pričom predložené návrhy odmietol.



Vôbec prvým britským územím, ktoré schválilo návrh zákona o asistovanej smrti, sa koncom marca stal ostrov Man - samosprávna britská závislá oblasť ležiaca medzi Anglickom a Írskom.



Schválený zákon musí ešte získať kráľovský súhlas. Ak sa tak stane, nevyliečiteľne chorí dospelí, ktorým zostáva menej ako rok života a na ostrove žijú aspoň päť rokov, budú môcť podstúpiť asistovanú eutanáziu.



Na jeseň 2024 bola poslancami v Anglicku a Walese schválená legislatíva, ktorá legalizuje asistovanú samovraždu iba určitým nevyliečiteľne chorým pacientom.



Asistovaná samovražda je v Anglicku, Walese a Severnom Írsku nezákonná a v súčasnosti sa za ňu udeľuje maximálny trest odňatia slobody 14 rokov. V Škótsku môže byť každý, kto niekomu pomáha zomrieť, stíhaný za úmyselnú vraždu.