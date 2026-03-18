V Škótsku zamietli návrh, ktorý by umožnil asistovanú samovraždu
Rozhodnutiu predchádzala trojhodinová emotívna debata, počas ktorej zákonodarcovia plakali či tlieskali, keď sa striedali pri svojich vystúpeniach.
Autor TASR
Edinburgh 18. marca (TASR) - Poslanci škótskeho parlamentu v utorok zamietli legislatívu, ktorá by umožnila krajine stať sa prvou v rámci Spojeného kráľovstva, kde by dospelí nevyliečiteľne chorí ľudia mohli ukončiť svoj život. Členovia zákonodarného zboru hlasovali v pomere 69 ku 57 proti návrhu zákona, ktorý by umožnil ľuďom v Škótsku s predpokladanou prognózou života šesť mesiacov alebo menej požiadať o pomoc pri ukončení života. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania, informovala agentúra AP, píše TASR.
Rozhodnutiu predchádzala trojhodinová emotívna debata, počas ktorej zákonodarcovia plakali či tlieskali, keď sa striedali pri svojich vystúpeniach. Mali pritom možnosť rozhodnúť sa podľa svojho svedomia, bez ohľadu na politiku ich strán.
Líder Liberálnych demokratov Liam McArthur, ktorý návrh predložil, vyzval kolegov, aby zákon podporili. „Ak veríte, že zomierajúci ľudia by nemali trpieť proti svojej vôli a počuli ste, tak ako ja, o mnohých prípadoch, keď súčasný zákon jednoducho zlyhal v otázke súcitu, teraz musíte podporiť tento návrh zákona. Je čas pozrieť sa nevyliečiteľne chorým Škótom do očí a urobiť túto zmenu,“ povedal.
Kritici asistovanej samovraždy argumentovali tým, že zraniteľní, starší, chorí a depresívni ľudia by mohli byť pod tlakom ukončiť svoj život, aby neboli bremenom pre ostatných.
Námestníčka premiéra Kate Forbesová zo Škótskej národnej strany uviedla, že bude hlasovať proti návrhu. „Lekári, psychiatri, farmaceuti a odborníci na paliatívnu starostlivosť – ľudia, ktorí by mali tento zákon vykonávať – nás žiadajú, aby sme to neurobili (neprijali zákon). Myslia si, že tento zákon je nebezpečný,“ povedala.
Niektorí zákonodarcovia sa obávali aj vplyvu legislatívy na hendikepovaných ľudí, ktorí by boli ešte viac ohrození. Poslankyňa Pam Duncan-Glancyová, ktorá je sama pripútaná k invalidnému vozíku, zdôraznila, že „hendikepovaní ľudia nemajú v živote skutočné možnosti výberu“ a dodala, že „je neprípustné tvrdiť, že zavedenie asistovanej samovraždy je otázkou voľby.“
Neprijatie legislatívy je neúspechom v snahách podporovateľov asistovanej samovraždy o zmenu britských zákonov. Návrh, ktorý by ju legalizoval v Anglicku a Walese, je v súčasnosti zablokovaný v britskom parlamente v Londýne.
Dolná snemovňa britského parlamentu síce schválila návrh zákona o ukončení života dospelých nevyliečiteľne chorých ľudí, ale v Snemovni lordov (hornej komore) je pozastavený pre viac ako 1000 pozmeňujúcich návrhov. Podporovatelia legislatívy tvrdia, že ide o taktiku spomaľovania zo strany kritikov, zatiaľ čo niektorí členovia hornej komory hovoria, že robia potrebnú kontrolu na posilnenie zákona.
Preto sa zdá, že návrh nebude schválený oboma komorami parlamentu pred koncom súčasného legislatívneho obdobia, očakávaného v máji. Ak sa tak stane, návrh zanikne a akýkoľvek nový pokus o legalizáciu asistovanej samovraždy by sa musel začať odznova.
Asistovaná samovražda – pri ktorej pacienti užívajú smrteľnú látku predpísanú lekárom – je legálna v krajinách ako Austrália, Belgicko, Kanada, Luxembursko, Holandsko, Nový Zéland, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko a v niektorých štátoch USA, pričom sa odlišuje podľa jurisdikcie jednotlivých krajín.
