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V skrachovanej srbskej banke mali účty aj subjekty spojené s Gazpromom
Banku ALTA využíval na medzinárodné platby aj petrohradský futbalový klub Zenit, ktorý je finančne prepojený s Gazpromom.
Autor TASR
Belehrad 18. novembra (TASR) - Bankrot srbskej banky ALTA zasiahol aj podnikateľské subjekty prepojené s ruským energetickým gigantom Gazprom. Ide o spoločnosť Gazprom Energoholding Serbia, prepravcu plynu Gastrans a prevádzkovateľa zásobníkov plynu Banatski Dvor, ktoré podľa srbských registrov mali účty v banke. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Register v prípade Gazprom Energoholding Serbia uvádza, že spoločnosť si účet otvorila v máji 2023. Dva ďalšie účty mala v banke spoločnosť Naftna industrija Srbije (NIS), v ktorej má Gazprom Nefť 44,85-percentný podiel. NIS však na týchto účtoch nedržala významné sumy, takže bankrot neohrozil jej fungovanie.
Banku ALTA využíval na medzinárodné platby aj petrohradský futbalový klub Zenit, ktorý je finančne prepojený s Gazpromom. Srbský denník Kurir s odvolaním sa na dokumenty FIFA uviedol, že Zenit navrhol brazílskemu klubu Botafogo využiť jej služby pri platbe v hodnote desať miliónov eur za prestup Artura do Botafoga. Účet v Srbsku jej umožnil previesť peniaze v rámci tej istej banky bez využitia systému SWIFT.
K ďalším ruským klientom patril diskontný reťazec Fix Price, ktorý mal podľa telegramového kanála Baza v banke 255 miliónov rubľov. Bankrot zasiahol aj približne 70 podnikov vlastnených ruskými emigrantmi a tisíce súkromných klientov. Mnohí Rusi mali v banke uložené celoživotné úspory, príjmy z podnikania v Srbsku, platy či výnosy z predaja nehnuteľností v Rusku.
Vklady fyzických osôb sú v Srbsku zákonne poistené do výšky 50.000 eur na jedného vkladateľa. Podľa rozhodnutia srbskej Agentúry pre poistenie vkladov sa vyplácanie začalo v piatok 13. novembra prostredníctvom pobočiek Banka Poštanska štedionica. K 18. novembru ráno bolo vyplatených viac ako 48 miliónov eur a viac ako 3,1 miliardy dinárov, asi 22 percent celkového objemu poistených vkladov.
Register v prípade Gazprom Energoholding Serbia uvádza, že spoločnosť si účet otvorila v máji 2023. Dva ďalšie účty mala v banke spoločnosť Naftna industrija Srbije (NIS), v ktorej má Gazprom Nefť 44,85-percentný podiel. NIS však na týchto účtoch nedržala významné sumy, takže bankrot neohrozil jej fungovanie.
Banku ALTA využíval na medzinárodné platby aj petrohradský futbalový klub Zenit, ktorý je finančne prepojený s Gazpromom. Srbský denník Kurir s odvolaním sa na dokumenty FIFA uviedol, že Zenit navrhol brazílskemu klubu Botafogo využiť jej služby pri platbe v hodnote desať miliónov eur za prestup Artura do Botafoga. Účet v Srbsku jej umožnil previesť peniaze v rámci tej istej banky bez využitia systému SWIFT.
K ďalším ruským klientom patril diskontný reťazec Fix Price, ktorý mal podľa telegramového kanála Baza v banke 255 miliónov rubľov. Bankrot zasiahol aj približne 70 podnikov vlastnených ruskými emigrantmi a tisíce súkromných klientov. Mnohí Rusi mali v banke uložené celoživotné úspory, príjmy z podnikania v Srbsku, platy či výnosy z predaja nehnuteľností v Rusku.
Vklady fyzických osôb sú v Srbsku zákonne poistené do výšky 50.000 eur na jedného vkladateľa. Podľa rozhodnutia srbskej Agentúry pre poistenie vkladov sa vyplácanie začalo v piatok 13. novembra prostredníctvom pobočiek Banka Poštanska štedionica. K 18. novembru ráno bolo vyplatených viac ako 48 miliónov eur a viac ako 3,1 miliardy dinárov, asi 22 percent celkového objemu poistených vkladov.