V Šlezvicku-Holštajnsku triumfovala CDU, SPD utrpela debakel

Na archívnej snímke z 8. mája 2022 volička vhadzuje svoj hlas do volebnej urny vo volebnej miestnosti v Bargteheide počas parlamentných volieb v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Foto: TASR/DPA

Kiel 9. mája (TASR) – Drvivým víťazstvom Kresťanskodemokratickej únie (CDU) premiéra Daniela Günthera a fiaskom sociálnych demokratov (SPD) sa skončili nedeľňajšie parlamentné voľby v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Do krajinského parlamentu v Kieli sa prvýkrát nedostala krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Vyplýva to z predbežných konečných výsledkov, zverejnených v noci na pondelok, informovala agentúra DPA.Kresťanskí demokrati získali vo voľbách 43,4 percenta hlasov, teda o 11,4 percenta viac ako v roku 2017. Dosiahli tak svoj najlepší volebný výsledok v tejto spolkovej krajine od roku 1983.SPD dalo svoj hlas len 16 percent voličov, čo predstavuje prepad o 11,3 percenta. Sociálni demokrati tak prišli aj o postavenie druhej najsilnejšej strany, ktoré zaujali Zelení so ziskom 18,3 percenta (nárast o 5,4 percentuálneho bodu).Liberáli z FDP, ktorí doteraz tvorili koalíciu s CDU a Zelenými, dostali 6,4 percenta hlasov (pokles o 5,1 percenta). Do parlamentu sa so ziskom 5,7 percenta hlasov dostalo aj Združenie voličov južného Šlezvicka (SSW), ktoré zastupuje dánsku menšinu.AfD so ziskom 4,4 percenta hlasov (-1,5 percenta) stroskotala na päťpercentnej klauzule a prvýkrát zostáva pred bránami krajinského parlamentu.CDU má v novom krajinskom parlamente 34 kresiel, čo znamená, že k absolútnej väčšine jej chýba jedno kreslo. Zelení majú 14 kresiel, SPD 12, FDP päť a SSW štyri.Volebná účasť bola 60,4 percenta, čo je o 3,8 percenta menej ako v roku 2017.Krajinský premiér Günther, ktorý doteraz vládol so Zelenými a FDP, bude teraz potrebovať len jedného koaličného partnera. Bezprostredne po voľbách nepovedal, kto to bude.