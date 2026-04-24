V Slovenskom Komlóši oslavujú 280. výročie príchodu Slovákov
Slovenský Komlóš (Tótkomlós) má momentálne približne 5500 obyvateľov, pričom v období rokov 2014 až 2024 odišlo z regiónu až 12 percent populácie.
Autor TASR
Budapešť 24. apríla (TASR) - Slovenská komunita v juhomaďarskom meste Slovenská Komlóš si v týchto dňoch pripomína 280. výročie príchodu prvých slovenských osadníkov. Po tureckej okupácii Slováci znovu vybudovali a zaľudnili túto lokalitu Dolnej zeme (Alföld). V rozhovore so spravodajcom TASR v Budapešti to uviedla predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, podľa ktorej piatkové oslavy Dňa mesta sprevádza bohatý program, ktorý bude pokračovať aj v sobotu.
„Súčasťou dnešných osláv je slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním mestských vyznamenaní. Hlavná časť kultúrneho programu sa uskutoční v sobotu, pričom bude až z 90 percent zameraný na slovenskú kultúru,“ povedala predsedníčka.
Okrem domácich umeleckých a detských súborov sa predstavia aj hostia zo Slovenska, Srbska a ďalších krajín. Medzi najvýznamnejších zahraničných účinkujúcich patrí súbor Púčik z Českej republiky a súbor Ostroha z írskeho Dublinu, dodala.
Podľa Hollerovej Račkovej sa podiel slovenského obyvateľstva neustále znižuje a do mesta sa sťahujú noví ľudia, ktorí už nemajú priamu väzbu na slovenské tradície. Napriek týmto zmenám si však lokalita dodnes zachováva postavenie jedného z najvýznamnejších centier slovenského života a kultúry v Maďarsku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
