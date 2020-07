V Slovinsku na zhromaždeniach môže byť 10 ľudí

Ľubľana 8. júla (TASR) - Slovinsko sa rozhodlo obmedziť verejné a súkromné zhromaždenia na maximálne desať ľudí, pretože zaznamenalo zvýšené počty nových prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19. Viac ľudí sa môže zhromaždiť len pod podmienkou, že bude urobený zoznam všetkých prítomných. V stredu to oznámil hovorca slovinskej vlády pre pandémiu Jelko Kacin, ktorého citovala chorvátska tlačová agentúra HINA.



Kacin na tlačovej konferencii povedal, že opatrenia sa týkajú verejných a súkromných priestorov. Podľa jeho slov sa môže zhromaždiť tiež skupina do 50 ľudí, ale len za osobitných okolností a za predpokladu, že organizátori po odovzdaní mien, adries a telefónnych čísiel všetkých účastníkov dostanú úradné povolenie.



Tieto informácie o účastníkoch sa budú uchovávať najviac jeden mesiac, aby mohli epidemiológovia ľahko vyhľadať a izolovať kontakty, ak sa na určitom stretnutí zúčastnila pozitívne testovaná osoba.



Vláda prijala toto rozhodnutie ako hlavné opatrenie proti prípadom miestneho prenosu koronavírusu, ktoré zaznamenala na večierkoch, v baroch, súkromných priestoroch alebo na svadbách.



Slovinskí epidemiológovia upozorňujú na nezodpovedné správanie medzi mladými ľuďmi, keďže väčšinu najnovších prípadov nákazy zistili práve u mládeže. Mladí ľudia sa zrejme príliš "začali uvoľňovať" a hoci má teraz ochorenie miernejší priebeh, môže sa preniesť na starších ľudí, ktorí paria do kategórie osôb s vyšším ohrozením zdravia, varovali odborníci.