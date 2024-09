V Slovinsku potvrdili prvé nákazy západonílskym vírusom od roku 2018

Ľubľana 2. septembra (TASR) - Traja ľudia sa v Slovinsku nakazili západonílskym vírusom. Ide o prvé prípady nákazy týmto ochorením v krajine od roku 2018, oznámil v pondelok slovinský Národný ústav verejného zdravia (NIJZ). TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.



Všetky tri prípady nahlásili na severovýchode krajiny. Dvoch nakazených prijali do univerzitnej nemocnice v Maribore, pričom obaja sa týmto vírusom, ktorý prenášajú komáre, nakazili v Slovinsku. "Jeden mal mierne symptómy a už sme ho prepustili. Priebeh ochorenia u druhého je však ťažší s istými komplikáciami, ktoré však nie sú život ohrozujúce," uviedla primárka infekčného oddelenia Božena Kotnik Kevorkijan.



Poukázala na to, že ani jeden z prípadov nebol do Slovinska importovaný zo zahraničia. Poznamenala, že ochorenie sa neprenáša priamo z človeka na človeka a hospitalizovaní pacienti nepochádzali z rovnakej oblasti krajiny.



Naposledy v Slovinsku evidovali päť ľudí nakazených týmto vírusom v roku 2018. V roku 2017 a 2013 úrady hlásili po jednom prípade. Nákazu západonílskym vírusom podľa agentúry STA už hlásili tento rok aj z Talianska, Chorvátska, Rakúska a Maďarska.



Západonílsky vírus sa prvýkrát objavil v Ugande v roku 1937. Prenášajú ho komáre a väčšinou sa vyskytuje v teplejších mesiacoch, keď sú komáre aktívnejšie. Veľmi zriedkavo prichádza aj k prenosu z človeka na človeka, a to napríklad transfúziou krvi či darovaním orgánov.



Inkubačná doba trvá tri až 14 dní, u približne 80 percent nakázaných sa však nevyvinú žiadne príznaky. Za ohrozené skupiny sú považovaní ľudia starší než 50 rokov alebo osoby s oslabenou imunitou. Proti zápodnílskemu vírusu neexistuje vakcína. Nakazený však po prekonaní ochorenia získa pravdepodobne dlhodobú imunitu, píše STA.