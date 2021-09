V Slovinsku rozohnali vodným delom najväčší protest proti reštrikciám

Ľubľana 16. septembra (TASR) - Slovinská polícia použila v stredu večer slzotvorný plyn aj vodné delo na rozohnanie ľudí, ktorí demonštrovali proti najnovším epidemiologickým reštrikciám. Na stredajšej demonštrácii v centre Ľubľany sa podľa odhadu polície zúčastnilo približne 8000 ľudí. Išlo tak o dosiaľ najväčší protest proti covidovým opatreniam v tejto malej dvojmiliónovej alpskej krajine, uviedla agentúra AFP.



"Polícia zasiahla, aby rozohnala zhromaždenie po tom, ako demonštranti začali (na jej príslušníkov) hádzať fľaše, kamene a petardy," informovala polícia.



Spravodajský portál slovinskej komerčnej televízie N1 uviedol, že zranených bolo niekoľko policajtov. Na proteste zároveň zadržali malú skupinu demonštrantov, ktorá sa dostala do násilných potýčok s políciou.



Od stredy začali v Slovinsku platiť najnovšie reštrikcie, v rámci ktorých sa ľudia musia preukazovať tzv. covidpasmi, a to v práci, ako aj pri návšteve obchodov a iných zariadení, napríklad aj čerpacích staníc. Na získanie týchto zdravotných preukazov musia byť buď zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, alebo mať negatívny výsledok testu či potvrdenie o prekonaní ochorenia.



K sprísneniu opatrení došlo v čase, keď v tejto krajine, kde je zaočkovaných len približne 45 percent obyvateľov, pribúda počet ľudí nakazených novým konornavírusom.



Stredajšiu demonštráciu zvolali cez sociálne siete rôzne občianske skupiny vrátane popieračov covidu. Demonštranti na nej niesli transparenty s heslami ako "Stop korona-fašizmu" či "Sloboda, kde si?", uvádza AFP.



Slovinský minister vnútra Aleš Hojs obvinil z násilia na proteste opozíciu a médiá. "Demonštranti ukazujú násilím a vandalizmom, ako vyzerá ľavicový fašizmus. Novinári mainstreamových médií pritom budú znova tvrdiť, že za to nenesú zodpovednosť," napísal Hojs na Twitteri.



Minister prirovnal stredajší protest k protivládnej demonštrácii z novembra 2020, pri ktorej bolo zranených vyše 15 policajtov a jeden novinár.