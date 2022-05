V Slovinsku sa začali rokovania o novej koaličnej vláde

Líder liberálneho Hnutia Sloboda (GS) Robert Golob reční po stretnutí so slovinským prezidentom Borutom Pahorom v Ľubľane v utorok 26. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Ľubľana 3. mája (TASR) - Predpokladaný predseda novej slovinskej vlády Robert Golob začal v utorok oficiálne rokovania o vytvorení vládnej koalície. Golobom vedené liberálne Hnutie Sloboda (GS) považuje za svojich najpravdepodobnejších koaličných partnerov strany Sociálni demokrati (SD) a Ľavica, informovala agentúra STA.Úvod oficiálnej časti rokovaní hodnotí Golob ako veľmi úspešný, napísal na svojom webe v utorok slovinský denník Delo.Za najdôležitejšie pritom Golob považuje to, že vyjednávači sa zhodli na časovej osi a dali si cieľ, že sa pri zostavovaní vlády pokúsiaSpresnil, že v záujme dosiahnutia tohto cieľa je potrebné skoordinovať čo najviac bodov do 13. mája, keď sa bude hlasovať o predsedovi slovinského parlamentu. Denník Delo poznamenal, že do tohto dátumu chce Golob parafovať aj koaličnú zmluvu.Golob pred novinármi spresnil, že vecné koaličné rokovania sa začnú v stredu. Každú stranu budú zastupovať traja vyjednávači. Vedúci vyjednávacieho tímu bude stále rovnaký, zatiaľ čo ďalší dvaja sa budú meniť v závislosti od témy vyjednávania.Potenciálny premiér vyhlásil, že počet ministerstiev sa v porovnaní so súčasnou vládou zrejme nebude meniť a zostane ich 17, pričom SD by mali pripadnúť štyri ministerské rezorty a Ľavici tri.Funkcia predsedu parlamentu by mala zostať víťazovi volieb, pričom neoficiálnym kandidátom na tento post zostáva podpredsedníčka GS Urška Klakočarová Zupančičová.Neformálne rozhovory medzi Golobom a šéfkou SD Tanjou Fajonovou a Lukom Mesecom z Ľavice sa začali už minulý týždeň, krátko po voľbách.GS chce, aby sa vláda stala funkčnou ešte pred letnými parlamentnými prázdninami, pretože by tak mala čas pripraviť sa na prípadné nové vypuknutie krízy súvisiacej s ochorením COVID-19 a na očakávané zvýšenie cien energií.V parlamentných voľbách, ktoré sa v Slovinsku konali 24. apríla, získalo Golobovo Hnutie slobody 34,53 percenta hlasov a v 90-člennom parlamente má 41 poslancov. Sociálni demokrati získali 6,7 percenta hlasov a získali sedem kresiel. Ľavica do parlamentu prešla len tesne - so ziskom 4,4 percenta hlasov má päť poslancov.Slovinská demokratická strana (SDS) doterajšieho premiéra Janeza Janšu skončila vo voľbách na druhom mieste so ziskom menej než 23 percent hlasov.