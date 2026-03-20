V Slovinsku sa začína moratórium pred nedeľnými voľbami do parlamentu
Autor TASR
Ľubľana 20. marca (TASR) - Možnosť hlasovať v parlamentných voľbách v Slovinsku predčasne využilo tento týždeň 81.705 ľudí, ktorí predstavujú 4,8 percenta všetkých voličov. V roku 2022 odovzdalo svoj hlasovací lístok vopred 7,7 percenta voličov. Ako v piatok informovala agentúra STA, túto možnosť mali voliči od utorka do štvrtka, píše TASR.
Hlavným volebným dňom bude nedeľa. Hlasovacie miestnosti budú otvorené od 07:00 h do 19:00 h. Volebné moratórium sa začína v piatok o polnoci.
Voliči si budú vyberať spomedzi 18 kandidátskych listín, pričom niektoré z menších politických strán nepochybne zohrajú úlohu pri formovaní bucúcej vládnej koalície.
Z posledných prieskumov verejnej mienky vyplýva, že parlamentné voľby budú tesným súbojom medzi vládnucim stredoľavým Hnutím Sloboda (GS) a pravicovou Slovinskou demokratickou stranou (SDS), no najmä medzi ich lídrami Robertom Golobom (GS) a Janezom Janšom (SDS).
Podpredseda GS Matej Grah túto situáciu označuje za boj o dušu Slovinska. „Buď budeme hovoriť a pracovať pre budúcnosť Slovinska, alebo sa vrátime do minulosti,“ povedal Grah v rozhovore pre stanicu Deutsche Welle.
Na základe výsledkov posledných prieskumov verejnej mienky by GS volilo 24,4 percenta voličov, zatiaľ čo SDS by podporilo 21 percent opýtaných.
Na treťom mieste by podľa prieskumov skončili Sociálni demokrati (SD) so 6,9 percenta, nasledovaní Demokratmi Anžeho Logara so 6,4 percenta. Spoločnú kandidátsku listinu strán Nové Slovinsko (NSi), Slovinská ľudová strana (SLS) a Fokus Marka Lotriča by podporilo 6,4 percenta opýtaných a spoločná kandidátka Ľavice a strany zelených Vesna by oslovila 6,3 percenta respondentov. Do parlamentu by sa so ziskom štyroch percent dostalo aj hnutie Pravda (Resni.ca).
Pár dní pred voľbami je stále nerozhodnutých viac ako 10 percent potenciálnych voličov.
Predvolebnú kampaň v posledných týždňoch poznačilo podozrenie zo zahraničného zasahovania do parlamentných volieb. V súvislosti s tým sa spomína SDS a izraelská súkromná spravodajská a konzultačná firma Black Cube. Zástupcom Black Cube, s ktorým sa Janša v Slovinsku stretol, je Giora Ejland, ktorý v minulosti pôsobil ako predseda izraelskej rady národnej bezpečnosti.
Anonymne zverejnené a tajne nakrútené videá zachytávajú rozhovory niekoľkých osôb, ktoré diskutujú o spôsoboch, ako ovplyvniť kľúčových členov centristicko-ľavicovej vlády premiéra Goloba, aby získali kontrakty alebo urýchlili rozhodovacie procesy. Niektorí aktéri diskusie teraz tvrdia, že videá boli zmanipulované tak, aby ich kompromitovali.
Vládny poradca pre národnú bezpečnosť Vojko Volk v stredu uviedol, že slovinská tajná služba (SOVA) v tomto prípade odhalila možné priame zahraničné zasahovanie do volieb v Slovinsku.
