V Slovinsku sa začínajú konzultácie o vytvorení novej vládnej koalície
Golobov úrad zatiaľ neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti o rozhovoroch o budovaní koalície, analytici a politici sa však zhodujú, že budú ťažké.
Autor TASR
Ľubľana 23. marca (TASR) – Slovinský premiér Robert Golob, ktorý je lídrom Hnutia Sloboda (GS), začal v pondelok viesť rokovania o vytvorení novej vládnej koalície. S odvolaním sa na úrad vlády o tom informovala agentúra STA.
Podľa predbežných neoficiálnych výsledkov, ktoré sa však ešte môžu zmeniť po sčítaní hlasov odovzdaných poštou v najbližších dňoch, získala GS v nedeľných voľbách (22. marca) do 90-členného parlamentu 29 kresiel. Tesne za ňou skončila Slovinská demokratická strana (SDS) s 28 poslancami.
Golob v nedeľu večer vyhlásil, že na rozhovory o novej koalícii pozve všetky strany, ktorým sa podarilo dostať do parlamentu – okrem SDS. Povedal, že GS chce spojiť „všetky demokratické sily v parlamente“, aby spoločne s nimi zrealizovala svoj volebný program Ambiciózne Slovinsko.
Ďalšími stranami, ktoré sa dostali do parlamentu, sú konzervatívna trojkoalícia Nové Slovinsko (NSi), Slovinská ľudová strana (SLS) a Fokus, ktorá má deväť poslancov, Sociálni demokrati (SD) so šiestimi poslancami a Demokrati s rovnakým počtom poslancov. Do parlamentu sa prebojovali aj strany Ľavica-Vesna (Levica-Vesna) a Pravda (Resni.ca), ktoré bude zastupovať po päť poslancov.
Golobov úrad zatiaľ neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti o rozhovoroch o budovaní koalície, analytici a politici sa však zhodujú, že budú ťažké.
Úrad vlády tiež oznámil, že Golob tento týždeň zvolá zasadnutie Rady národnej bezpečnosti, ktoré bude venované nedávnemu škandálu s odpočúvaním a korupciou. Golob toto zasadnutie avizoval v závere predvolebnej kampane s vysvetlením, že sa takto chce vyhnúť politikárčeniu zo strany opozície.
Niektorí analytici naznačili, že Golob sa pre tento scenár rozhodol preto, že opozícia je pozývaná na zasadnutia Rady národnej bezpečnosti, ale nie na schôdze jej sekretariátu, ktorý sa pred voľbami zišiel, aby prerokoval aféru s anonymným zverejnením tajných nahrávok odhaľujúcich korupciu v slovinskej vláde.
Táto kauza je spájaná s izraelskou súkromnou spravodajskou firmou Black Cube, založenou v roku 2010 bývalými pracovníkmi izraelských tajných služieb, ako aj so SDS a jej predsedom a expremiérom Janezom Janšom. Verejnosti zatiaľ neboli predložené žiadne dôkazy o tvrdeniach z nahrávok.
