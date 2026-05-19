V Slovinsku sa zrodila dohoda o koaličnej vláde
Autor TASR
Ľubľana 18. mája (TASR) - Slovinský politik Janez Janša, ktorý je známy ako obdivovateľ amerického prezidenta Donalda Trumpa, v pondelok oznámil, že dosiahol koaličnú dohodu o zostavení vlády. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá doplnila, že takáto vláda by mohla Slovinsko opäť priviesť k neliberálnemu smeru v politike.
Očakáva sa, že v utorok bude Janša oficiálne navrhnutý ako kandidát na predsedu vlády, uviedla AFP citovaná TASR.
Janša, ktorý mal počas svojho posledného obdobia vo funkcii premiéra časté konflikty s Európskou úniou, urýchlil koaličné rokovania po tom, čo odchádzajúci liberálny premiér Robert Golob v apríli oznámil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobova strana pritom v marcových parlamentných voľbách dosiahla tesné víťazstvo nad Janšovými konzervatívcami.
Na rozdiel od Goloba však Janša bol v koaličných rokovaniach úspešný: jeho Slovinská demokratická strana (SDS) sa dohodla s dvoma stredopravicovými stranami – Novým Slovinskom (NSi) a Demokratmi Anžeho Logara. Táto koalícia bude mať v parlamente 43 z 90 kresiel a má aj podporu piatich zákonodarcov z hnutia Pravda (Resni.ca), čím dosiahla parlamentnú väčšinu.
Medzi prioritami koaličnej vlády je zníženie daní a vytvorenie efektívnejšieho štátu prostredníctvom decentralizácie a znižovania byrokracie. „Zabezpečíme lacnejší štát, ale s lepšou kvalitou,“ sľuboval Janša začiatkom mája.
Janša opakovane kritizoval výdavky Golobovej stredoľavej koaličnej vlády. Sľúbil návrat k „slovinským hodnotám“, ako je „tradičná rodina“, a „zastavenie toku (štátnych peňazí)“ pre mimovládne organizácie považované za politické strany.
Podľa politického komentátora Aljaža Bitenca Pengova kompromisy, ktoré Janša urobil, aby mal v parlamente väčšinu, nesľubujú stabilnú vládu. „Čo sa týka parlamentnej väčšiny, nebudú stabilní a ani vnútorne nebudú stabilní, predovšetkým kvôli Pravde ... a Logarovi,“ povedal Bitenc Pengov.
Golobovo Hnutie Sloboda (GS) skritizovalo Janšovu koaličnú dohodu.
„Dostávame vládu, ktorú voliči nevolili. Je to výsledok podvádzania, porušených sľubov a manipulácie,“ povedal začiatkom mája predseda poslaneckého klubu GS Borut Sajovič s odkazom na predvolebné sľuby lídrov hnutia Pravda Zorana Stevanoviča, ktorý bol po voľbách zvolený za predsedu parlamentu, a Logara, že sa nepripoja k vláde vedenej Janšom.
Posledné dni kampane pred voľbami, ktoré sa v Slovinsku konali 22. marca, zatienili obvinenia zo zahraničného zasahovania. Úrady prešetrovali, či za tajne nahranými videami, v ktorých zazneli obvinenia o korupcii v Golobovej vláde, nestála izraelská spoločnosť Black Cube.
Janša, ktorý čelil obvineniam, že jeho strana bola s týmito videami spojená, síce priznal, že sa stretol s predstaviteľom Black Cube, ale poprel, že má s videami niečo spoločné.
Za tretej Janšovej vlády - do roku 2022 - sa na jej adresu objavili obvinenia z útokov na slobodu médií a súdnictva a podkopávania právneho štátu. S týmito obvineniami prišli aktivisti, opozícia i EÚ.
