V Slovinsku ukradli bronzovú sochu Melanie Trumpovej

Ľubľana 15. mája (TASR) — Bronzovú sochu prvej dámy USA Melanie Trumpovej v životnej veľkosti, ktorá bola odhalená neďaleko jej rodného mesta Sevnica v Slovinsku v roku 2020, ktosi ukradol. Dielo amerického konceptuálneho umelca Brada Downeyho páchateľ alebo páchatelia odrezali pri členkoch a odviezli, informuje TASR s odvolaním sa na štvrtkovú správu agentúry AFP.



„Krádež bola nahlásená 13. mája. Policajti okamžite prišli na miesto činu a začali vyšetrovanie,“ povedala AFP hovorkyňa polície Alenka Dreniková Rangusová.



Downey pre AFP v reakcii uviedol, že o krádeži sa dozvedel počas prípravy nového projektu v Nemecku. „Mám pocit, že to má niečo spoločné so zvolením (Donalda Trumpa), ale ktovie,“ konštatoval.



Ukradnutá socha je replikou drevenej sochy, ktorú podpálili neznámi útočníci. Pôvodnú sochu s modrými šatami a podpätkami vyrezal z kmeňa stromu motorovou pílou miestny umelec Aleš Župevc.



Downey uviedol, že bronzová socha bola „karikatúrou“, zamýšľanou ako kritika Trumpovej reštriktívnej imigračnej politiky, pretože narážala na fakt, že jeho vlastná manželka je imigrantka.



Melania Trumpová sa narodila 26. apríla 1970 ako Melanija Knavsová. V roku 1996 sa presťahovala do New Yorku, kde pracovala ako modelka a stretla sa tam s Trumpom. V Sevnici vyrábajú množstvo produktov pomenované po nej, vrátane tort a čokolád.