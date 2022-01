V Slovinsku zadržali Chorváta, ktorý do krajiny prepašoval Číňanov

Maribor 30. januára (TASR) - Slovinská polícia zadržala 47-ročného Chorváta po tom, ako zistila, že v sobotu vo svojom automobile do krajiny nezákonné previezol štyroch Číňanov. Informovala o tom v nedeľu agentúra STA.



Polícia v slovinskom meste Maribor uviedla, že muž prišiel na územie Slovinska z Chorvátska mimo oficiálneho hraničného priechodu. V jeho vozidle boli štyria občania Číny, ktorí nespĺňali podmienky na vstup do Slovinska.



Muž sa má v nedeľu postaviť pred vyšetrovacieho sudcu. Štvoricu Číňanov podľa STA vrátia späť do Chorvátska.