< sekcia Zahraničie
V Slovinsku zamietli sťažnosti na údajné volebné nezrovnalosti
SDS ako najväčšia opozičná strana a strana Demokrati Anže Logara, ktorá sa od SDS odtrhla, napadli priebeh hlasovania.
Autor TASR,aktualizované
Ľubľana 27. marca (TASR) - Volebné komisie v Slovinsku zamietli námietky Demokratickej strany (SDS) a strany Demokrati v súvislosti s údajnými nezrovnalosťami v parlamentných voľbách 22. marca. V piatok to uviedla Národná volebná komisia (DVK), píše TASR podľa agentúry STA.
SDS ako najväčšia opozičná strana a strana Demokrati Anže Logara, ktorá sa od SDS odtrhla, napadli priebeh hlasovania s odvolaním sa na nesprávne zapečatené volebné urny, nezákonné označenie volebných miestností a nedostatky v zozname voličov.
SDS už pred voľbami napadla predčasné hlasovanie a požadovala, aby bolo 24 miest predčasného hlasovania vyhlásených za nezákonné. Riaditeľ DVK Igor Zorčić pre verejnoprávnu televíziu TV Slovenija povedal, že DVK môže nariadiť opakovanie hlasovania v jednotlivých volebných miestnostiach, ale nemôže dôjsť k opakovaniu predčasného hlasovania.
Agentúra STA získala niektoré oficiálne odpovede na sťažnosti, v ktorých volebné komisie argumentovali, že volebné urny boli uchovávané a zabezpečené v súlade s pokynmi DVK. Údajné nedostatky týkajúce sa volebných urien tiež boli v sťažnostiach opísané len vágne a všeobecne a neovplyvnili výsledky. Podobne to bolo s chýbajúcimi lístkami a doplnením zoznamov voličov.
SDS v piatok tiež vyzvala na nezávislé forenzné preskúmanie IT systému DVK. Tvrdí, že po zatvorení volebných miestností v deň volieb došlo k nezvyčajným „digitálnym javom“.
Volebná komisia tieto tvrdenia odmietla s tým, že jej IT systém fungoval dobre napriek 15-minútovému výpadku webovej stránky. Výpadok preveruje slovinský Úrad pre informačnú bezpečnosť.
Dve najsilnejšie strany - vládne Hnutie Sloboda (GS) a SDS – získali podľa stále neoficiálnych výsledkov zhruba rovnakú podporu 28,6 a 28 percent, podľa volebného prepočtu však GS bude mať 29 mandátov a SDS 28. Koalícia Nové Slovinsko + SLS + Focus s 9,3 percenta má deväť mandátov, Sociálni demokrati a Demokrati získali po 6,7 percenta a obsadia po šesť kresiel, Ľavica s 5,6 percenta päť a Resni.ca s 5,5 percenta taktiež päť kresiel v parlamente.
Slovinský premiér Golob po nerozhodných voľbách odštartoval rokovania o koalícii
Úradujúci slovinský premiér Robert Golob v piatok začal rokovať s lídrami parlamentných strán o vytvorení novej koalície. Prisľúbil tiež naliehavé opatrenia, ktoré majú pomôcť ekonomike vyrovnať sa s prudko rastúcimi cenami energií, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
S takmer všetkými sčítanými hlasmi z nedeľných parlamentných volieb získalo Golobovo Hnutie Sloboda (GS) 29 kresiel v 90-člennom parlamente, o jedno viac než opozičná Slovinska demokratická strana (SDS) vedená expremiérom Janezom Janšom. Oba tábory tak na efektívne vládnutie potrebujú koaličných partnerov.
Golob s výnimkou SDS oslovil lídrov všetkých strán, ktoré sa dostali do parlamentu, aby sa pridali k jeho GS a spoločne vzdorovali novej energetickej kríze v Európe po začiatku vojny na Blízkom východe.
Trojica stredopravicových strán pozvanie odmietla a oznámila, že sa pokúsi vytvoriť koalíciu s opozičnou SDS.
Strany doteraz spolupracujúce s GS by mohli mať v parlamente spolu 40 kresiel, zatiaľ čo SDS a jej spojenci 43 kresiel. To je stále o tri kreslá menej ako nadpolovičná väčšina. Janša uviedol, že koaličné rozhovory začne až po zverejnení konečných výsledkov.
Golob poznamenal, že účastníci rokovania súhlasili s prípravou naliehavých opatrení na ochranu poľnohospodárstva a stabilizáciu ekonomiky, pričom spomenul „nezmyselný útok na Irán“ a blížiacu sa európsku ekonomickú krízu. Slovinsko už čelí problémom s dodávkami energií a muselo dočasne obmedziť nákup palív. Predstavitelia strán zdôraznili, že hlavnými prioritami prípadnej budúcej vlády budú boj proti korupcii a stabilizácia energetického sektora.
SDS a strana Demokrati Anže Logara formálne napadli priebeh volieb s odvolaním sa na nesprávne zapečatené volebné urny, nezákonné označenie volebných miestností a nedostatky v zozname voličov. Volebná komisia v piatok tieto námietky zamietla.
