V Slovinsku zomrel tretí človek infikovaný koronavírusom SARS-CoV-2

Ľubľana 23. marca (TASR) - Slovinské úrady potvrdili v pondelok tretie úmrtie pacienta nakazeného novým druhom koronavírusu. Informovala o tom slovinská agentúra STA.



Na infekčnom oddelení Univerzitnej nemocnice v Ľubľane zomrel 67-ročný muž, ktorý mal okrem koronavírusu SARS-CoV-2 aj viacero dlhodobých zdravotných problémov.



Podľa ministerstva zdravotníctva muž prišiel do nemocnice z domu a jeho smrť nenastala v dôsledku infekcie. Lekári v jeho prípade konštatovali "komplexnú situáciu", pretože mal niekoľko závažných diagnóz súčasne.



V nedeľu popoludní slovinské úrady konštatovali 414 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Išlo o nárast o 31 prípadov za 24 hodín. V krajine do nedele otestovali 13.098 ľudí.



V Slovinsku okrem iných striktných preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu platí režimu obmedzeného pohybu obyvateľstva. Vláda vydala nariadenie dočasne zakazujúce zhromažďovanie ľudí na verejných miestach.



Koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvýkrát identifikovali vlani v decembri v Číne, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta a spôsobil globálnu pandémiu.