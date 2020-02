V snahe monitorovať zbrojné embargo voči Líbyi chce EÚ obnoviť misiu

Brusel 17. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie zasadajú v pondelok v Bruseli v snahe obnoviť námornú misiu Sophia, ktorá Európanom umožní kontrolovať dodržiavanie zbrojného embarga uvaleného na Líbyu.



Rada EÚ pre zahraničné veci (FAC) chce dospieť k názorovej zhode medzi členskými krajinami v súvislosti s obnovením námornej operácie Sophia, ktorá bola spustená v roku 2015 a pôvodne bola zameraná na zastavenie pašerákov s ľuďmi v Stredomorí a na posilnenie embarga OSN na dovoz zbraní do Líbye.



Námorná zložka operácie Sophia (pátracie a záchranné akcie) bola vlani v dôsledku horúcich politických debát o migrácii pozastavená. Viacerí diplomati v pondelok ráno však upozornili, že jej obnovenie je dôležité najmä kvôli monitorovaniu zbrojného embarga.



Ministri zhodnotia situáciu, ktorá nastala mesiac po berlínskej konferencii o Líbyi z 19. januára - lídri krajín, ktoré sú zapojené do konfliktu v Líbyi, na nej prisľúbili rešpektovať zbrojné embargo OSN z roku 2011.



Šéf chorvátskej diplomacie Gordan Grlič-Radman pred novinármi uviedol, že jeho krajina sa ako "čestný hráč" vo funkcii predsedníckej krajiny v Rade EÚ pokúsi dospieť ku kompromisu na obnovenie operácie Sophia.



Menej optimizmu však naznačil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrel, keď priznal, že sú krajiny, ktoré požadujú ďalšie hodnotenie celkovej situácie, a pripustil, že táto záležitosť nemusí byť vyriešená do konca februára a že k potrebnej politickej dohode možno nedôjde.



Jedným z členských štátov, ktorý doteraz dôrazne odmietali obnovenie námornej operácie Sophia, bolo Rakúsko - táto krajina má však novú vládu a je možné očakávať zmenu postoja.



Minister zahraničných vecí Luxemburska Jean Asselborn poukázal na to, že berlínsky proces viazne, a vyslovil sa za dôraznú kontrolu zbrojného embarga.



"Je to európska povinnosť," dodal a vyjadril nádej, že nakoniec ani jedna z členských krajín nebude proti obnoveniu mandátu pre operáciu Sophia.



V rovnakom duchu sa vyslovil aj šéf fínskej diplomacie Pekka Haavisto, ktorý dodal, že EÚ by sa mala viac angažovať pri nastoľovaní a dodržiavaní prímeria v Líbyi a jej členské krajiny musia byť jednotné pri hľadaní mierového scenára.



Na programe rokovaní FAC je aj plán riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorý nedávno predstavil prezident USA Donald Trump a EÚ sa k nemu stavia kriticky, ďalej situácia v regióne Sahelu, vo Venezuele a na západnom Balkáne a vzťahy Únie s Indiou a Africkou úniou.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)