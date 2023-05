V snahe potlačiť zločinnosť v Lesothe vyhlásili zákaz nočného vychádza

Maseru 18. mája (TASR) - Úrady v kráľovstve Lesotho na juhu Afriky vyhlásili v celej krajine časovo neobmedzený zákaz nočného vychádzania v snahe obmedziť násilnú trestnú činnosť. Viedla ich k tomu vražda prominentného novinára, informovala agentúra AP.



Zákaz vychádzania platí od utorka, a to v čase od 22.00 h do 04.00 h.



K jeho vyhláseniu došlo dva dni po tom, ako bol smrteľne postrelený rozhlasový novinár Ralikonelo Joki, ktorý na súkromnej stanici Ts’enolo FM moderoval diskusnú relácii o aktuálnych udalostiach.



Polícia uviedla, že Jokiho sedemkrát postrelili neznámi ozbrojenci, keď opúšťal svoje pracovisko. V súvislosti s týmto útokom nedošlo k žiadnym zatknutiam, doplnila AP.



Angela Quintalová, koordinátorka afrického programu Výboru na ochranu novinárov (VON), vo svojom vyhlásení apelovala, že úrady v Lesothe musia "dôkladne vyšetriť vraždu moderátora rádia Ts'enolo FM Ralikonela 'Leqhashasha' Jokiho a zabezpečiť, aby boli osoby zaň zodpovedné postavené pred súd."



Zákaz nočného vychádzania v Lesothe kritizovali zástupcovia podnikateľov i združenie právnikov, ktorí ho označili za drakonický.



Počas zákazu vychádzania sa totiž po vonku môžu pohybovať len poskytovatelia základných služieb, ako sú zdravotníci, polícia a novinári. Väčšina podnikov musí byť zatvorená.



Každý, kto zákaz poruší, môže byť uväznený na dva roky, prípadne pokutovaný.



Niektorí kritici tvrdia, že extrémna reakcia vládnych úradov nerieši základné príčiny násilných trestných činov. Upozorňujú, že vláda by mala urobiť viac pre to, aby bezpečnostné zložky mohli účinnejšie bojovať proti zločinu, a nie ukladať represívne celoštátne zákazy aj občanom, ktorí dodržiavajú zákony.



Lesotho - krajina s približne 2,1 milióna obyvateľmi, ktorá je zo všetkých strán obklopená Juhoafrickou republikou, - má vážne problémy s násilnou trestnou činnosťou. Podľa štatistík OSN má jeden z najvyšších počtov vrážd na svete a najvyšší počet v Afrike.