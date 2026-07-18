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V sobotu bude v Kyjeve ďalší protest proti odvolaniu exministra obrany
Po dohode so Zelenským ukrajinská vláda v piatok poverila Chmaru dočasným vedením rezortu obrany.
Autor TASR
Kyjev 18. júla (TASR) – Organizátor protestov proti odvolaniu Mychajla Fedorova z postu ukrajinského ministra obrany zvoláva na sobotu večer v Kyjeve ďalšie protestné zhromaždenie. Dmytro Koziatynskyj uviedol, že cieľom demonštrácie je požadovať odvolanie hlavného veliteľa ozbrojených síl Oleksandra Syrského a vymenovanie Fedorova za ministra obrany. Na svojom webe o tom v sobotu informoval denník Le Monde.
Koziatynskyj vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook obvinil Syrského, že sa namiesto vedenia bojových operácií venuje politike, demoralizuje ozbrojené sily, brzdí reformy, vytvára vojenské jednotky lojálne svojej osobe, obmedzuje slobodu prejavu a šikanuje vojakov.
Podľa organizátora protestu Syrskyj svojím konaním dlhodobo dokazuje, že predstavuje „pozostatok sovietskej éry“, a preto by mal byť odvolaný a odísť do výslužby.
Dodal, že Ukrajina potrebuje moderné ozbrojené sily, nie útočné pluky veľkosti divízie posielané na masaker, používané na zastrašovanie civilistov a vyvíjanie tlaku na vojakov považovaných za nežiaducich.
Koziatynskyj vyzval účastníkov, aby sa v sobotu o 20:00 h miestneho času zhromaždili na kyjevskom Námestí Ivana Franka, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti prezidentskej kancelárie.
Ako uviedla AFP, Fedorov sa v rámci snáh o digitalizáciu a modernizáciu armády, ktorá je vyčerpaná po vyše štyroch rokoch boja proti Rusku, opakovane dostával do konfliktov so Syrským. Exminister vo štvrtok obvinil Syrského z rozdeľovania krajiny. Kritizoval pritom zdĺhavú byrokraciu a nedostatok flexibility a spochybnil, či Ukrajina dokáže Rusko poraziť s armádou pod Syrského velením.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal z funkcie okrem Fedorova aj premiérku Juliju Svyrydenkovú. Za ministra obrany Zelenskyj vo štvrtok nominoval Jevhenija Chmaru, čo musí ešte schváliť parlament. Po dohode so Zelenským ukrajinská vláda v piatok poverila Chmaru dočasným vedením rezortu obrany.
Koziatynskyj vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook obvinil Syrského, že sa namiesto vedenia bojových operácií venuje politike, demoralizuje ozbrojené sily, brzdí reformy, vytvára vojenské jednotky lojálne svojej osobe, obmedzuje slobodu prejavu a šikanuje vojakov.
Podľa organizátora protestu Syrskyj svojím konaním dlhodobo dokazuje, že predstavuje „pozostatok sovietskej éry“, a preto by mal byť odvolaný a odísť do výslužby.
Dodal, že Ukrajina potrebuje moderné ozbrojené sily, nie útočné pluky veľkosti divízie posielané na masaker, používané na zastrašovanie civilistov a vyvíjanie tlaku na vojakov považovaných za nežiaducich.
Koziatynskyj vyzval účastníkov, aby sa v sobotu o 20:00 h miestneho času zhromaždili na kyjevskom Námestí Ivana Franka, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti prezidentskej kancelárie.
Ako uviedla AFP, Fedorov sa v rámci snáh o digitalizáciu a modernizáciu armády, ktorá je vyčerpaná po vyše štyroch rokoch boja proti Rusku, opakovane dostával do konfliktov so Syrským. Exminister vo štvrtok obvinil Syrského z rozdeľovania krajiny. Kritizoval pritom zdĺhavú byrokraciu a nedostatok flexibility a spochybnil, či Ukrajina dokáže Rusko poraziť s armádou pod Syrského velením.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rámci prestavby vlády tento týždeň odvolal z funkcie okrem Fedorova aj premiérku Juliju Svyrydenkovú. Za ministra obrany Zelenskyj vo štvrtok nominoval Jevhenija Chmaru, čo musí ešte schváliť parlament. Po dohode so Zelenským ukrajinská vláda v piatok poverila Chmaru dočasným vedením rezortu obrany.