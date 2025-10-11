< sekcia Zahraničie
V sobotu je svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Tento deň podľa WHPCA zdôrazňuje dôležitosť súcitu, dôstojnosti a dostupnosti paliatívnej starostlivosti pre každého, kto ju potrebuje.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 11. októbra (TASR) - Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorý od roku 2005 organizuje Svetová aliancia hospicovej a paliatívnej starostlivosti (WHPCA), pripadá na druhú októbrovú sobotu. Pripomenutie tohtoročného dňa tak pripadne na 11. októbra. Podujatia súvisiace s týmto dňom slúžia na zvýšenie povedomia o potrebe kvalitnej starostlivosti pre ľudí v závere života alebo s nevyliečiteľnými chorobami.
Tento deň podľa WHPCA zdôrazňuje dôležitosť súcitu, dôstojnosti a dostupnosti paliatívnej starostlivosti pre každého, kto ju potrebuje. Pomáha prelomiť aj mlčanie okolo smrti a upozorňuje, že starostlivosť v závere života nie je len medicínskou otázkou, ale aj otázkou ľudskosti a solidarity.
WHPCA so sídlom v Londýne je medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na rozvoj hospicovej a paliatívnej starostlivosti na svete. Zastrešuje viac ako 500 národných a regionálnych organizácií hospicovej a paliatívnej starostlivosti a im pridružené organizácie. Podľa aliancie by nikto s život ohrozujúcim ochorením nemal žiť a zomrieť v zbytočnej bolesti a utrpení. Víziou aliancie je svet s univerzálnym prístupom ku kvalitnej paliatívnej starostlivosti.
Hospicová starostlivosť sa radí medzi formy paliatívnej starostlivosti, ktorá tvorí súhrn lekárskych, ošetrovateľských a rehabilitačno-ošetrovateľských činností poskytovaných chorým v terminálnom alebo preterminálnom štádiu. Poskytuje sa ľuďom, u ktorých sa vyčerpali možnosti príčinnej liečby, ale pokračuje sa v symptomatickej liečbe s cieľom minimalizovať bolesť a zmierniť ťažkosti vyplývajúce zo základnej diagnózy a komplikácií.
Pri paliatívnej starostlivosti ide v prvom rade o prinášanie úľavy terminálne chorým prostredníctvom zvládnutia symptómov choroby a bolesti. Pozornosť sa nesústreďuje na smrť, ale na špecializovanú starostlivosť a na kvalitu života zomierajúceho.
Téma tohtoročného Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti nadväzuje na minuloročnú kampaň pri príležitosti desiateho výročia, odkedy Svetové zdravotnícke zhromaždenie (World Health Assembly-WHA), vrcholný rozhodovací orgán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), schválilo uznesenie, v ktorom vyzvalo všetky krajiny, aby posilnili paliatívnu starostlivosť ako súčasť komplexnej starostlivosti počas celého života. Tohtoročná téma sa zameriava na výzvy smerujúce k univerzálnemu prístupu k hospicovej a paliatívnej starostlivosti.
WHPCA upozorňuje, že 73 percent ľudí, ktorí potrebujú hospicovú a paliatívnu starostlivosť, žije v krajinách s nižšími príjmami. Aliancia odhaduje, že viac ako polovica potrieb paliatívnej starostlivosti je uspokojená v krajinách s vysokými príjmami, pričom v krajinách s nízkymi a strednými príjmami je uspokojenie týchto potrieb na úrovni iba štyroch percent. Približne 60 miliónov ľudí na svete podľa WHPCA potrebuje paliatívnu starostlivosť. Okolo 18 miliónov ľudí ročne zomiera v bolestiach a utrpení, ktorému sa dalo vyhnúť.
