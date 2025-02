V sobotu rozdajú Brit Awards, The Cure má prvé nominácie od roku 1993

TASR prináša úplný zoznam nominovaných:



ALBUM ROKA



Charli XCX - "Brat"



The Cure - "Songs of a Lost World"



Dua Lipa - "Radical Optimism"



Ezra Collective - "Dance, No One's Watching"



The Last Dinner Party - "Prelude to Ecstasy"







UMELEC ROKA



Beabadoobee



Central Cee



Charli XCX



Dua Lipa



Fred Again



Jamie xx



Michael Kiwanuka



Nia Archives



Rachel Chinouriri



Sam Fender







PIESEŇ ROKA



Artemas - "I Like the Way You Kiss Me"



The Beatles - "Now and Then"



Bl3ss/CamrinWatsin/bbyclose - "Kisses"



Central Cee/Lil Baby - "Band4Band"



Charli XCX/Billie Eilish - "Guess"



Chase & Status/Stormzy - "Backbone"



Coldplay - "Feelslikeimfallinginlove"



Dua Lipa - "Training Season"



Ella Henderson/Rudimental - "Alibi"



Jade Thirlwall - "Angel of My Dreams"



Jordan Adetunji - "Kehlani"



KSI/Trippie Redd - "Thick of It"



Myles Smith - "Stargazing"



Sam Ryder - "You're Christmas to Me"



Sonny Fodera/Jazzy/D.O.D. - "Somedays"







NAJLEPŠÍ NOVÝ UMELEC



English Teacher



Ezra Collective



The Last Dinner Party



Myles Smith



Rachel Chinouriri







SKUPINA ROKA



Bring Me the Horizon



Coldplay



The Cure



Ezra Collective



The Last Dinner Party







MEDZINÁRODNÝ UMELEC ROKA



Adrianne Lenker



Asake



Benson Boone



Beyoncé



Billie Eilish



Chappell Roan



Kendrick Lamar



Sabrina Carpenter



Taylor Swift



Tyler, the Creator







MEDZINÁRODNÁ SKUPINA ROKA



Amyl and the Sniffers



Confidence Man



Fontaines D.C.



Future & Metro Boomin



Linkin Park







MEDZINÁRODNÁ PIESEŇ ROKA



Benson Boone - "Beautiful Things"



Beyoncé - "Texas Hold 'Em"



Billie Eilish - "Birds of a Feather"



Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"



Djo - "End of Beginning"



Eminem - "Houdini"



Hozier - "Too Sweet"



Jack Harlow - "Lovin on Me"



Noah Kahan - "Stick Season"



Post Malone/Morgan Wallen - "I Had Some Help"



Sabrina Carpenter - "Espresso"



Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)"



Taylor Swift/Post Malone - "Fortnight"



Teddy Swims - "Lose Control"



Tommy Richman - "Million Dollar Baby"







ALTERNATÍVNY/ROCKOVÝ INTERPRET



Beabadoobee



The Cure



Ezra Collective



The Last Dinner Party



Sam Fender







TANEČNÝ INTERPRET



Becky Hill



Charli XCX



Chase & Status



Fred Again



Nia Archives







HIPHOPOVÝ/GRIME/RAPOVÝ INTERPRET



Central Cee



Dave



Ghetts



Little Simz



Stormzy







POPOVÝ INTERPRET



Charli XCX



Dua Lipa



Jade Thirlwall



Lola Young



Myles Smith







R&B INTERPRET



Cleo Sol



Flo



Jorja Smith



Michael Kiwanuka



Raye







VYCHÁDZAJÚCA HVIEZDA



Myles Smith - víťaz



Elmiene



Good Neighbours







SKLADATEĽ ROKA



Charli XCX







PRODUCENT ROKA



A. G. Cook







GLOBÁLNY ÚSPECH



Sabrina Carpenter

Londýn 28. februára (TASR) - Na slávnostnom galavečere v londýnskej O2 Arene oznámia v sobotu 1. marca víťazov hudobných cien Brit Awards. Nominovaných je celkovo 70 interpretov v 14 súťažných kategóriách. Ceny môžu získať aj skupiny The Beatles a The Cure.Moderátorom podujatia bude Jack Whitehall. Udeľovanie cien budú naživo vysielať televízne stanice ITV1 a ITVX, streamovať ho bude aj internetová platforma YouTube.Najviac nominácií - päť - má speváčka Charli XCX, a to v kategóriách album roka, pieseň roka, umelec roka, popový interpret a tanečný interpret. Okrem toho je aj držiteľkou špeciálneho ocenenia skladateľ roka.Po štyri nominácie majú Dua Lipa, Ezra Collective a The Last Dinner Party. S troma nomináciami sa môžu pochváliť Billie Eilish, The Cure, Central Cee a Myles Smith.Dominanciu Charli XCX podčiarkuje aj to, že jej dlhoročný spolupracovník A. G. Cook, ktorý s ňou pripravoval kritikmi pozitívne hodnotený album "Brat", získal špeciálne ocenenie producent roka. V jej nominovanej piesni "Guess" hosťuje americká speváčka Billie Eilish.Po vyše troch desaťročiach sa opäť dočkala nominácií na Brit Awards anglická skupina The Cure, ktorú na toto ocenenie naposledy nominovali v roku 1993. Sošku si môže odniesť v kategóriách album roka ("Songs of a Lost World"), skupina roka a alternatívny/rockový interpret.V hre je aj už neexistujúca skupina The Beatles, ktorá zabojuje o cenu v kategórii pieseň roka, a to so skladbou "Now and Then". Pieseň pochádza z archívov a finalizovali ju za pomoci najmodernejších technológií. Skupina je na Brit Award nominovaná prvýkrát od roku 1977.Medzinárodným umelcom roka sa môžu stať americké speváčky Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter a Billie Eilish alebo americký raper Kendrick Lamar.Organizátori po šiestich rokoch opäť zaradili do portfólia cenu Brit Award za globálny úspech, ktorá sa pôvodne udeľovala v rokoch 2013 – 2019. Jej tohtoročnou recipientkou je Sabrina Carpenter.Vlani v novembri predstavili nový dizajn sošky Brit Award. Vytvoril ho Gabriel Moses, uznávaný britsko-nigérijský multidisciplinárny umelec, ktorý spolupracoval s viacerými osobnosťami šoubiznisu či spoločnosťou Burberry.