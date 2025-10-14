< sekcia Zahraničie
V sobotu sa v Mníchove bude dražiť motorka, ktorú podpísal pápež
Autor TASR
Mníchov 14. októbra (TASR) - V sobotu sa bude v nemeckom meste Mníchov dražiť motocykel, ktorý podpísal pápež Lev XIV., uviedla aukčná spoločnosť RM Sotheby's. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.
Pápež podpísal biely motocykel značky BMW v septembri vo Vatikáne, pričom aukčný dom zverejnil aj fotografie najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, ako sedí na motorke s helmou v ruke.
Na Námestie svätého Petra ju priviezla skupina „Jesus Bikers“ (Ježišovi jazdci) z nemeckej obce Schaafheim v rámci trojdňovej jazdy. Model motocykla bol podľa všetkého inšpirovaný papamobilom, píše DPA.
Očakáva sa, že motorka sa v sobotu predá za 40.000 až 60.000 eur. Výťažok pôjde podľa aukčnej spoločnosti Pápežským misijným dielam v Rakúsku na podporu detí na Madagaskare.
Skupinu Jesus Bikers založil v Nemecku v roku 2014 Thomas Draxler. V roku 2019 získala medzinárodnú popularitu, keď predchodcovi Leva - pápežovi Františkovi - doniesla bielu motorku značky Harley Davison a následne ju vydražila, pričom časť financií aj vtedy venovala charite, uviedla katolícka televízia EWTN.
