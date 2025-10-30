< sekcia Zahraničie
V sobotu slávnostne otvoria Veľké egyptské múzeum
Cieľom GEM je predstaviť dávne pamiatky piatim miliónom návštevníkov ročne.
Autor TASR
Káhira 30. októbra (TASR) — V sobotu po niekoľkých odkladoch a dvoch desaťročiach výstavby slávnostne otvoria Veľké egyptské múzeum (GEM). Dlho očakávaný výstavný priestor v Gíze blízko Veľkých pyramíd sa stane najväčším múzeom na svete venovanom jedinej civilizácii - starovekému Egyptu. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Slávnostná inaugurácia s účasťou lídrov a významných ľudí z celého sveta bude vysielaná naživo na TikToku. Verejnosť si môže návštevu rezervovať od 4. novembra. Vstupné pre zahraničných návštevníkov bude 1450 egyptských libier (30 eur).
Cieľom GEM je predstaviť dávne pamiatky piatim miliónom návštevníkov ročne. Obrovské zariadenie za miliardu dolárov bude podrobne približovať život v starovekom Egypte a vystavovať viac ako 50.000 artefaktov od pokladov z Tutanchamónovej hrobky až po slávnu „slnečnú loď“ faraóna Chufua. Pre porovnanie, v múzeu Louvre v Paríži je vystavených približne 35.000 artefaktov.
Múzeum patrí medzi megaprojekty, ktoré od nástupu do úradu v roku 2014 presadzuje prezident Abdal Fattáh as-Sísí. Cieľom masívnych investícií do infraštruktúry je oživiť ekonomiku krajiny.
Výstavba sa začala v roku 2005, práce sa na tri roky zastavili po politických nepokojoch v roku 2011. Jeho autorkou je írska architektka Roisin Heneghanová. Impozantná trojuholníková sklenená fasáda budovy napodobňuje neďaleké pyramídy a použité konštrukcie pomáhajú regulovať vnútorné teploty, čím sa znižuje závislosť od klimatizácie.
Múzeum má 22.000 štvorcových metrov výstavnej plochy a hlavnú budovu spája podzemný tunel so špecializovanými laboratóriami. V nich sa pracuje na ochrane staroegyptského dedičstva, od krehkých papyrusov až po sochárske fragmenty a ľudské pozostatky.
Vo vstupnom átriu stojí 3200-ročná žulová socha faraóna Ramesseho Veľkého, ktorá od roku 1954 stála pred hlavnou železničnou stanicou v Káhire. Z átria s výhľadom na neďaleké pyramídy vedie do hlavných galérií veľkolepé šesťposchodové schodisko lemované starovekými sochami. Okolité záhrady boli inšpirované bujnou vegetáciou údolia Nílu.
