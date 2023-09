V Soči sa začalo stretnutie Putina s Erdoganom, témou je obilná dohoda

Soči 4. septembra (TASR) - V ruskom letovisku Soči sa v pondelok začali rokovania medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom o obnovení tzv. čiernomorskej obilnej dohody. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Putin prijal tureckého lídra popoludní pred svojou letnou rezidenciou, vyplýva z televíznych záberov. Erdogan pricestoval do Ruska, aby Putina presvedčil, nech sa k obilnej dohode opäť pripojí. Moskva v júli zastavila účasť na rok starej dohode, ktorá vytvorila koridory na vývoz desiatok miliónov ton obilia a hnojív.



Táto dohoda, ktorú pomohol vyjednať Erdogan a OSN, sa považuje za kľúčovú pre riešenie celosvetovej potravinovej neistoty a pre udržanie cien obilia. Rusko po nepredĺžení dohody opakovane útočí na ukrajinskú infraštruktúru v prístavoch. Upozornilo tiež, že by mohlo akúkoľvek loď v Čiernom mori považovať za vojenský cieľ.



Erdogan má dobré vzťahy s Moskvou i s Kyjevom a usiluje sa obe strany priviesť k oficiálnym mierovým rokovaniam. Ide o prvé stretnutie oboch lídrov od Erdoganovho májového znovuzvolenia za prezidenta do tretieho funkčného obdobia.



Kremeľ nebol spokojný s tým, ako sa obilná dohoda realizuje. Moskva tvrdí, že spolupracovať bude iba vtedy, ak Západ odstráni prekážky pre vývoz potravín z Ruska a zmierni sankcie v oblasti platieb, logistiky a poistenia prepravy. Spojené štáty a Európska únia odmietajú sťažnosti Moskvy ako neopodstatnené a uvádzajú, že sankcie nie sú zamerané na ruské obilie a hnojivá.



Na rokovaniach v Soči sa nezúčastňujú žiadni zástupcovia OSN ani Ukrajiny, takže dosiahnutie prelomu je nepravdepodobné, konštatuje DPA.



Kyjev v uplynulých týždňoch napriek riziku útoku úspešne zorganizoval prejazd lodí cez čiernomorský koridor. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že po tejto trase sa plavili ďalšie dve nákladné lode.