V Solúne, Aténach a Larise sa po vlakovom nešťastí konali protesty

Atény 2. marca (TASR) - Približne 2000 protestujúcich sa vo štvrtok zhromaždilo v meste Solún na severe Grécka. Reagovali na priznanie úradov, že v súvislosti s tragickou nehodou vlakov zlyhali. Polícia pre tlačovú agentúru AFP uviedla, že protest vyústil do násilia.



Demonštranti hádzali kamene a benzínové fľaše, ale hovorca polície v druhom najväčšom gréckom meste Solún neskôr oznámil, že "pokoj sa už do ulíc vrátil".



Dva oddelené protesty, organizované ľavicovými skupinami, sa konali aj v centre metropoly Atény. Jeden z nich viedol k zrážkam medzi mládežou, ktorá hádzala kamene, a poriadkovou políciou, píše agentúra AP.



Ďalší protest sa konal v meste Larisa v strednej časti Grécka, v blízkosti ktorého sa vlakové nešťastie stalo.



Ľudia protestovali proti chronickým nedostatkom a zlyhaniam. Tie v utorok krátko pred polnocou spôsobili čelnú zrážku dvoch vlakov s 57 mŕtvymi. Osobný vlak bol na ceste z metropoly Atény do Solúnu, nákladný vlak išiel opačným smerom, zrazili sa pri spomínanej Larise. Vo vlaku sa viezlo množstvo študentov, ktorí sa vracali do Solúna po predĺženom prázdninovom víkende.



Prednosta železničnej stanice v Larise priznal zodpovednosť za tragédiu - pustil totiž protiidúce vlaky na tú istú koľaj. Odborári tvrdia, že nehode by zabránili automatické bezpečnostné systémy na trati, ale tie tam nenainštalovalo niekoľko manažmentov železničnej spoločnosti po sebe.



Spoločnosť Hellenic Train prevádzkujúca vlaky bola v roku 2017 sprivatizovaná a predaná talianskej železničnej spoločnosti Ferrovie Dello Stato Italiane. Obavy o bezpečnosť železnice však zostali, uviedol dôchodca Nantis na proteste v Aténach. "Každý si myslel, že privatizácia problémy vyrieši. Talianska spoločnosť sľúbila modernizáciu železníc a nič sa neurobilo. Je to hanba," povedal dôchodca.